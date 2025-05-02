На Балі стався тотальний блекаут — відео
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Події
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На Балі стався тотальний блекаут — відео

Балі
Джерело:  Reuters

2 травня на острові Балі стався масштабний блекаут через пошкодження підводного кабелю, який передає електроенергію з Яви.

Головні тези:

  • Масштабний блекаут на Балі стався через пошкодження підводного кабелю з Яви.
  • Блекаут спричинив проблеми з енергопостачанням у районах, аеропорту та поліцейських установах.
  • Світлофори тимчасово не працювали, що призвело до заторів на дорогах.

Тотальний блекаут на Балі: що відомо

За даними державної компанії Perusahaan Listrik Negara, відключення стались у п'ятницю о 16:00 за місцевим часом.

Відомо, що відключення світла відбулись і в аеропорті острова, але його роботу не було зупинено завдяки генераторам.

Через знеструмлення не працювали світлофори, що спричинило затори на вулицях. Наразі роботу світлофорів вдалося нормалізувати.

Також спостерігались проблеми з енергопостачанням в головному управлінні поліції Балі, а також районних відділків і дільниць. Правоохоронцям довелося працювати на генераторах.

За даними медіа, відключення сталось через пошкодження підводних кабелів, які з'єднують енергосистему Балі з островом Ява, що призвело до відключення електроенергії в ряді районів Балі.

Варто нагадати, що Балі є головним туристичним центром Індонезії. Минулого року острів відвідали 6,3 мільйона іноземних туристів.

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