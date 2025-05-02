На Балі стався тотальний блекаут — відео

2 травня на острові Балі стався масштабний блекаут через пошкодження підводного кабелю, який передає електроенергію з Яви.
Головні тези:
- Масштабний блекаут на Балі стався через пошкодження підводного кабелю з Яви.
- Блекаут спричинив проблеми з енергопостачанням у районах, аеропорту та поліцейських установах.
- Світлофори тимчасово не працювали, що призвело до заторів на дорогах.
Тотальний блекаут на Балі: що відомо
За даними державної компанії Perusahaan Listrik Negara, відключення стались у п'ятницю о 16:00 за місцевим часом.
Відомо, що відключення світла відбулись і в аеропорті острова, але його роботу не було зупинено завдяки генераторам.
Через знеструмлення не працювали світлофори, що спричинило затори на вулицях. Наразі роботу світлофорів вдалося нормалізувати.
За даними медіа, відключення сталось через пошкодження підводних кабелів, які з'єднують енергосистему Балі з островом Ява, що призвело до відключення електроенергії в ряді районів Балі.
Варто нагадати, що Балі є головним туристичним центром Індонезії. Минулого року острів відвідали 6,3 мільйона іноземних туристів.
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