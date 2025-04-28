У трьох країнах Європи стався масштабний блекаут — що відомо

28 квітня у низці європейських країн почали повідомляти про масштабні перебої з електропостачанням. Без світла залишаються мільйони людей у Іспанії, Португалії та Андоррі.
Головні тези:
- Португальська національна електрична компанія REN назвала можливою причиною проблеми — пожежу на південному заході Франції, на горі Аларік.
- Три країни відчули на собі відключення світла.
Масштабний блекаут у Європі: які причини
Наразі офіційно причина блекауту - не відома. Але дві найбільші електричні компанії Іспанії, Endesa та Iberdrola, вже розслідують інцидент.
Водночас португальська національна електрична компанія REN назвала можливою причиною проблеми - пожежу на південному заході Франції, на горі Аларік. Ця пожежа пошкодила високовольтну лінію електропередач між Перпіньяном і східною Нарбонною.
За даними медіа, близько 12:30 (за місцевим часом - ред.) в Іспанії сталося повсюдне відключення електроенергії - споживання становило близько 25 184 мегават, воно раптово впало до 12 425 мегаватт.
Відомо, що у деяких лікарнях, які залишилися без електрики, склалась критична ситуація. В деяких будинках навіть є люди, які застрягли в ліфтах.
Відключення торкнулись і метро у великих містах. Зокрема у Мадриді підземка оголосила про припинення роботи, працівники метро Барселони підтвердили, що в каталонській столиці поїзди також було зупинено, а пасажирів евакуйовано через тунелі.
У Португалії також фіксуються перебої з електропостачанням. Медіа повідомляють, що проблеми почались майже одночасно з Іспанією - близько опівдня.
Збої паралізували нормальну роботу інфраструктури, комунікацій, вокзалів, аеропортів, підприємств і будівель.
Відключення світла були зафіксовані також в Андоррі та частково у Франції.
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