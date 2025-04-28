У трьох країнах Європи стався масштабний блекаут — що відомо
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У трьох країнах Європи стався масштабний блекаут — що відомо

блекаут
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Джерело:  online.ua

28 квітня у низці європейських країн почали повідомляти про масштабні перебої з електропостачанням. Без світла залишаються мільйони людей у Іспанії, Португалії та Андоррі.

Головні тези:

  • Португальська національна електрична компанія REN назвала можливою причиною проблеми — пожежу на південному заході Франції, на горі Аларік.
  • Три країни відчули на собі відключення світла.

Масштабний блекаут у Європі: які причини

Наразі офіційно причина блекауту - не відома. Але дві найбільші електричні компанії Іспанії, Endesa та Iberdrola, вже розслідують інцидент.

Водночас португальська національна електрична компанія REN назвала можливою причиною проблеми - пожежу на південному заході Франції, на горі Аларік. Ця пожежа пошкодила високовольтну лінію електропередач між Перпіньяном і східною Нарбонною.

За даними медіа, близько 12:30 (за місцевим часом - ред.) в Іспанії сталося повсюдне відключення електроенергії - споживання становило близько 25 184 мегават, воно раптово впало до 12 425 мегаватт.

За наявними даними, вимкнення сталося на материку, тому не зачепило ні Канарські, ні Балеарські острови, ні Сеуту, ні Мелілью. Відомо, що на Канарських островах є шість ізольованих систем, по одній на острів. Вони ізольовані від материкової Іспанії та одна від одної.

Відомо, що у деяких лікарнях, які залишилися без електрики, склалась критична ситуація. В деяких будинках навіть є люди, які застрягли в ліфтах.

Відключення торкнулись і метро у великих містах. Зокрема у Мадриді підземка оголосила про припинення роботи, працівники метро Барселони підтвердили, що в каталонській столиці поїзди також було зупинено, а пасажирів евакуйовано через тунелі.

У Португалії також фіксуються перебої з електропостачанням. Медіа повідомляють, що проблеми почались майже одночасно з Іспанією - близько опівдня.

Збої паралізували нормальну роботу інфраструктури, комунікацій, вокзалів, аеропортів, підприємств і будівель.

Відключення світла були зафіксовані також в Андоррі та частково у Франції.

За останньою інформацією, інші збої повідомляються аж до Бельгії.

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