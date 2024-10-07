Україна у разі блекауту отримуватиме від Словаччини аварійні поставки електроенергії

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що Словаччина надаватиме Україні аварійні постачання електроенергії у разі блекауту.
Головні тези:
- Словаччина готова надавати аварійні поставки електроенергії Україні в разі блекауту для забезпечення достойного перезимування країни.
- Прем'єр-міністр Словаччини підтримує ідею підключення України до європейської енергетичної системи для забезпечення стабільності та безпеки атомних станцій.
- Україна може стати об'єктом ударів з боку Росії, що наголошує на необхідності посилення ядерної безпеки та забезпечення стабільного живлення атомних станцій.
- Володимир Зеленський має намір поділитися новими даними про можливі загрози з РФ з лідерами країн на міжнародному рівні.
- Словаччина готує пакет гуманітарної допомоги для України, який, окрім іншого, передбачає підтримку енергетичної системи країни без летальної зброї.
Словаччина здійснюватиме аварійні постачання електроенергії в Україну
За його словами, Словаччина підтримує ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи ЄС.
Фіцо також заявив, що Словаччина вже готує черговий пакет гуманітарної допомоги для України. Однак у ньому не буде летальної зброї. Водночас там буде підтримка енергетичної системи України.
РФ може готуватися до ударів по ядерних об′єктах України
Росія використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС. Глава держави Володимир Зеленський припускає, що РФ може готуватися до ударів по ядерних об′єктах України.
Український лідер наголосив, що він має намір поділитися цими новими даними з лідерами країн під час Генеральній асамблеї ООН протягом найближчих кількох днів.
Як уже згадувалося раніше, на початку вересня Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.
Сторони обговорили посилення ядерної безпеки в Україні, зокрема в контексті неприпустимості обстрілів українських АЕС та інших енергооб’єктів.
Вони також дійшли висновку, що стабільне зовнішнє живлення є критичним для безпеки атомних станцій.
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