Україна у разі блекауту отримуватиме від Словаччини аварійні поставки електроенергії

Словаччина здійснюватиме аварійні постачання електроенергії в Україну

Хочемо, аби Україна достойно перезимувала. При блекауті надаватимемо аварійні постачання енергії. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

За його словами, Словаччина підтримує ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи ЄС.

На черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення (для підтримки української енергосистеми — ред.). Розуміємо, що основа вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок в ЄС, необхідно, щоби він поширювався і на вас, — повідомив Фіцо. Поширити

Фіцо також заявив, що Словаччина вже готує черговий пакет гуманітарної допомоги для України. Однак у ньому не буде летальної зброї. Водночас там буде підтримка енергетичної системи України.

РФ може готуватися до ударів по ядерних об′єктах України

Росія використовує китайські супутники для фотографування українських АЕС. Глава держави Володимир Зеленський припускає, що РФ може готуватися до ударів по ядерних об′єктах України.

Український лідер наголосив, що він має намір поділитися цими новими даними з лідерами країн під час Генеральній асамблеї ООН протягом найближчих кількох днів.

Як уже згадувалося раніше, на початку вересня Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Сторони обговорили посилення ядерної безпеки в Україні, зокрема в контексті неприпустимості обстрілів українських АЕС та інших енергооб’єктів.