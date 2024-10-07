Украина в случае блекаута будет получать от Словакии аварийные поставки электроэнергии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блекаута.

Словакия будет осуществлять аварийные поставки электроэнергии в Украину

Хотим, чтобы Украина достойно перезимовала. При блэкауте будем предоставлять аварийные поставки энергии. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

По его словам, Словакия поддерживает идею присоединения Украины к единой энергетической системе ЕС.

На очередном европейском саммите мы хотим предложить системное решение (для поддержки украинской энергосистемы — ред.). Понимаем, что основа вашей энергосистемы была уничтожена, но хотим иметь уверенность, что это будет отвергнуто. У нас есть единый энергетический рынок в ЕС, необходимо, чтобы он распространялся и на вас, — сообщил Фицо. Поделиться

Фицо также заявил, что Словакия готовит очередной пакет гуманитарной помощи для Украины. Однако в нем не будет летального оружия. В то же время, там будет поддержка энергетической системы Украины.

РФ может готовиться к ударам по ядерным объектам Украины

Россия использует китайские спутники для фотосъемки украинских АЭС. Глава государства Владимир Зеленский предполагает, что РФ может готовиться к ударам по ядерным объектам Украины.

Украинский лидер подчеркнул, что он намерен поделиться этими новыми данными с лидерами стран во время Генеральной ассамблеи ООН в ближайшие несколько дней.

Как уже упоминалось ранее, в начале сентября Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Стороны обсудили усиление ядерной безопасности в Украине, в частности, в контексте недопустимости обстрелов украинских АЭС и других энергообъектов.