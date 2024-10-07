Украина в случае блекаута будет получать от Словакии аварийные поставки электроэнергии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блекаута.
Главные тезисы
- Словакия предоставит Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блекаута, чтобы помочь стране перезимовать
- Словакия поддерживает идею присоединения Украины к единой энергетической системе ЕС
- Владимир Зеленский предупреждает о возможных ударах России по ядерным объектам Украины и готовит данные для Генеральной ассамблеи ООН
- Обсуждается усиление ядерной безопасности в Украине для предотвращения обстрелов украинских АЭС и других энергообъектов
- Стабильное внешнее питание является критическим для безопасности атомных станций, по мнению сторон
Словакия будет осуществлять аварийные поставки электроэнергии в Украину
По его словам, Словакия поддерживает идею присоединения Украины к единой энергетической системе ЕС.
Фицо также заявил, что Словакия готовит очередной пакет гуманитарной помощи для Украины. Однако в нем не будет летального оружия. В то же время, там будет поддержка энергетической системы Украины.
РФ может готовиться к ударам по ядерным объектам Украины
Россия использует китайские спутники для фотосъемки украинских АЭС. Глава государства Владимир Зеленский предполагает, что РФ может готовиться к ударам по ядерным объектам Украины.
Украинский лидер подчеркнул, что он намерен поделиться этими новыми данными с лидерами стран во время Генеральной ассамблеи ООН в ближайшие несколько дней.
Как уже упоминалось ранее, в начале сентября Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Стороны обсудили усиление ядерной безопасности в Украине, в частности, в контексте недопустимости обстрелов украинских АЭС и других энергообъектов.
Они также пришли к выводу, что стабильное внешнее питание является критическим для безопасности атомных станций.
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