В трех странах Европы произошел масштабный блэкаут — что известно

28 апреля в ряде европейских стран начали сообщать о масштабных перебоях с электроснабжением. Без света остаются миллионы людей в Испании, Португалии и Андорре.
Главные тезисы
- Португальская национальная электрическая компания REN назвала возможной причиной проблемы пожар на юго-западе Франции, на горе Аларик.
- Три страны почувствовали на себе отключение света.
Масштабный блэкаут в Европе: какие причины
Пока официально причина блекаута — неизвестна. Но две крупнейшие электрические компании Испании, Endesa и Iberdrola уже расследуют инцидент.
В то же время, португальская национальная электрическая компания REN назвала возможной причиной проблемы — пожар на юго-западе Франции, на горе Аларик. Этот пожар повредил высоковольтную линию электропередач между Перпиньяном и восточной Нарбонной.
По данным медиа, около 12:30 (по местному времени — ред.) в Испании произошло повсеместное отключение электроэнергии — потребление составляло около 25 184 мегаватт, оно внезапно упало до 12 425 мегаватт.
Известно, что в некоторых оставшихся без электричества больницах сложилась критическая ситуация. В некоторых домах даже есть люди, застрявшие в лифтах.
Отключения коснулись и метро в больших городах. В частности в Мадриде подземка объявила о прекращении работы, работники метро Барселоны подтвердили, что в каталонской столице поезда также были остановлены, а пассажиры эвакуированы из-за туннелей.
В Португалии также фиксируются перебои с электроснабжением. Медиа сообщают, что проблемы начались почти одновременно с Испанией — около полудня.
Сбои парализовали нормальную работу инфраструктуры, коммуникаций, вокзалов, аэропортов, предприятий и зданий.
Отключение света было зафиксировано также в Андорре и частично во Франции.
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