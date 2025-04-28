В трех странах Европы произошел масштабный блэкаут — что известно

28 апреля в ряде европейских стран начали сообщать о масштабных перебоях с электроснабжением. Без света остаются миллионы людей в Испании, Португалии и Андорре.

Масштабный блэкаут в Европе: какие причины

Пока официально причина блекаута — неизвестна. Но две крупнейшие электрические компании Испании, Endesa и Iberdrola уже расследуют инцидент.

В то же время, португальская национальная электрическая компания REN назвала возможной причиной проблемы — пожар на юго-западе Франции, на горе Аларик. Этот пожар повредил высоковольтную линию электропередач между Перпиньяном и восточной Нарбонной.

По данным медиа, около 12:30 (по местному времени — ред.) в Испании произошло повсеместное отключение электроэнергии — потребление составляло около 25 184 мегаватт, оно внезапно упало до 12 425 мегаватт.

По имеющимся данным, отключение произошло на материке, поэтому не задело ни Канарские, ни Балеарские острова, ни Сеуту, ни Мелилью. Понятно, что на Канарских островах имеется 6 изолированных систем, по одной на полуостров. Они изолированы от материковой Испании и друг от друга. Поделиться

Известно, что в некоторых оставшихся без электричества больницах сложилась критическая ситуация. В некоторых домах даже есть люди, застрявшие в лифтах.

Отключения коснулись и метро в больших городах. В частности в Мадриде подземка объявила о прекращении работы, работники метро Барселоны подтвердили, что в каталонской столице поезда также были остановлены, а пассажиры эвакуированы из-за туннелей.

В Португалии также фиксируются перебои с электроснабжением. Медиа сообщают, что проблемы начались почти одновременно с Испанией — около полудня.

Сбои парализовали нормальную работу инфраструктуры, коммуникаций, вокзалов, аэропортов, предприятий и зданий.

Отключение света было зафиксировано также в Андорре и частично во Франции.