На Бали произошел тотальный блэкаут — видео
Категория
Проиcшествия
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На Бали произошел тотальный блэкаут — видео

Бали
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Источник:  Reuters

2 мая на острове Бали произошел масштабный блекаут из-за повреждения подводного кабеля, передающего электроэнергию из Явы.

Главные тезисы

  • На острове Бали произошел тотальный блэкаут из-за повреждения подводного кабеля из Явы, вызвав проблемы с энергоснабжением в различных районах.
  • Отключения электроэнергии затронули аэропорт и полицейские учреждения, приводя к временным неисправностям светофоров и пробкам на дорогах.

Тотальный блэкаут на Бали: что известно

По данным государственной компании Perusahaan Listrik Negara, отключения произошли в пятницу в 16:00 по местному времени.

Известно, что отключения света произошли и в аэропорту острова, но его работа не была остановлена благодаря генераторам.

Из-за обесточивания не работали светофоры, что привело к пробкам на улицах. В настоящее время работу светофоров удалось нормализовать.

Также наблюдались проблемы с энергоснабжением в главном управлении полиции Бали, а также районных отделений и участков. Правоохранителям пришлось работать на генераторах.

По данным медиа, отключение произошло из-за повреждения подводных кабелей, соединяющих энергосистему Бали с островом Ява, что привело к отключению электроэнергии в ряде районов Бали.

Стоит напомнить, что Бали является основным туристическим центром Индонезии. В прошлом году остров посетили 6,3 миллиона иностранных туристов.

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