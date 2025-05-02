На Бали произошел тотальный блэкаут — видео

2 мая на острове Бали произошел масштабный блекаут из-за повреждения подводного кабеля, передающего электроэнергию из Явы.

Тотальный блэкаут на Бали: что известно

По данным государственной компании Perusahaan Listrik Negara, отключения произошли в пятницу в 16:00 по местному времени.

Известно, что отключения света произошли и в аэропорту острова, но его работа не была остановлена благодаря генераторам.

Из-за обесточивания не работали светофоры, что привело к пробкам на улицах. В настоящее время работу светофоров удалось нормализовать.

Также наблюдались проблемы с энергоснабжением в главном управлении полиции Бали, а также районных отделений и участков. Правоохранителям пришлось работать на генераторах. Поделиться

По данным медиа, отключение произошло из-за повреждения подводных кабелей, соединяющих энергосистему Бали с островом Ява, что привело к отключению электроэнергии в ряде районов Бали.