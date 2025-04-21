На Чернігівщині агентка РФ шпигувала за ЗСУ — її затримано

СБУ затримала агентку РФ, яка намагалася встановити камеру для передачі даних ГРУ біля залізничного перегону на Чернігівщині. Вона планувала коригувати повітряні удари по українських об'єктах інфраструктури.

СБУ затримала агентку РФ на Чернігівщині

Служба безпеки України затримала зрадницю, яка на Чернігівщині встановлювала відеокамери для коригування повітряних ударів російських військ по важливих об'єктах Укрзалізниці.

Затримана була агенткою російської воєнної розвідки, яка мала встановити замасковану відеокамеру біля залізничного перегону для передачі інформації про прибуття ешелонів до логістичних баз Укрзалізниці.

Ця камера повинна була бути використана для коригування повітряних ударів з боку Росії, що дозволило б агресору точніше вражати вантажі, зокрема ті, що перевозять важливі військові постачання.

Окрім того, для забезпечення ефективності атак, вона мала виявити пункти бойового чергування українських радіолокаційних станцій. Поширити

Служба безпеки України спільно з військовою контррозвідкою зірвали цю спробу, затримавши зрадницю "на гарячому" під час встановлення відеокамери.

Під час обшуку у неї були вилучені мобільний телефон і ноутбук, на яких зберігалася інформація про контакти з російським військовим розвідцентром.

За даними слідства, затриманою виявилася 29-річна місцева жінка, яка була безробітною і шукаючи "легкі гроші", потрапила до рук російської розвідки через Телеграм-канали.