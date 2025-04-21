На Черниговщине агент РФ шпионила за ВСУ — она задержана
Категория
Украина
Дата публикации

На Черниговщине агент РФ шпионила за ВСУ — она задержана

СБУ
СБУ
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СБУ задержала агентку РФ, пытавшуюся установить камеру для передачи данных ГРУ возле железнодорожного перегона на Черниговщине. Она планировала корректировать воздушные удары по украинским объектам инфраструктуры.

Главные тезисы

  • Агентка РФ была задержана в Черниговской области СБУ во время установки видеокамеры для корректировки воздушных ударов по объектам украинской инфраструктуры.
  • По данным следствия, задержанная женщина пыталась передавать информацию российской разведке через Телеграмм-каналы.
  • Служба безопасности Украины сорвала попытку шпионажа и сообщила задержанной о подозрении в государственной измене.

СБУ задержала агентку РФ в Черниговской области

Служба безопасности Украины задержала предательницу, которая в Черниговской области устанавливала видеокамеры для корректировки воздушных ударов российских войск по важным объектам Укрзализныци.

Задержана была агентом российской военной разведки, которая должна была установить замаскированную видеокамеру у железнодорожного перегона для передачи информации о прибытии эшелонов в логистические базы Укрзализныци.

Эта камера должна была быть использована для корректировки воздушных ударов со стороны России, что позволило бы агрессору точнее поражать грузы, в том числе перевозящие важные военные поставки.

Кроме того, для обеспечения эффективности атак она должна была выявить пункты боевого дежурства украинских радиолокационных станций.

Служба безопасности Украины совместно с военной контрразведкой сорвали эту попытку, задержав предательницу "на горячем" во время установки видеокамеры.

В ходе обыска у нее были изъяты мобильный телефон и ноутбук, на которых хранилась информация о контактах с российским военным разведцентром.

По данным следствия, задержанной оказалась 29-летняя местная женщина, которая была безработной и отыскивая "легкие деньги", попала в руки российской разведки через Телеграмм-каналы.

СБУ сообщила ей о подозрении в государственной измене по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. За свои действия он может получить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Злоумышленница находится под стражей без возможности внесения залога.

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