На Черниговщине агент РФ шпионила за ВСУ — она задержана

СБУ задержала агентку РФ, пытавшуюся установить камеру для передачи данных ГРУ возле железнодорожного перегона на Черниговщине. Она планировала корректировать воздушные удары по украинским объектам инфраструктуры.

СБУ задержала агентку РФ в Черниговской области

Служба безопасности Украины задержала предательницу, которая в Черниговской области устанавливала видеокамеры для корректировки воздушных ударов российских войск по важным объектам Укрзализныци.

Задержана была агентом российской военной разведки, которая должна была установить замаскированную видеокамеру у железнодорожного перегона для передачи информации о прибытии эшелонов в логистические базы Укрзализныци.

Эта камера должна была быть использована для корректировки воздушных ударов со стороны России, что позволило бы агрессору точнее поражать грузы, в том числе перевозящие важные военные поставки.

Кроме того, для обеспечения эффективности атак она должна была выявить пункты боевого дежурства украинских радиолокационных станций. Поделиться

Служба безопасности Украины совместно с военной контрразведкой сорвали эту попытку, задержав предательницу "на горячем" во время установки видеокамеры.

В ходе обыска у нее были изъяты мобильный телефон и ноутбук, на которых хранилась информация о контактах с российским военным разведцентром.

По данным следствия, задержанной оказалась 29-летняя местная женщина, которая была безработной и отыскивая "легкие деньги", попала в руки российской разведки через Телеграмм-каналы.