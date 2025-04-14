«Двойной» агент РФ готовил теракт против командиров ВСУ — предатель задержан

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины задержала на Львовщине «двойного» агента РФ, одновременно работавшего на ФСБ и российскую военную разведку (более известную как ГРУ).

«Двойной» агент РФ готовил теракт на Яворовском полигоне

По материалам дела, вражеским приспешником оказался инструктор Яворивского полигона.

Его задача от ГРУ РФ заключалась в подготовке терактов против командиров ВСУ, которые вместе со своими подразделениями проходили боевую подготовку в местном учебном центре сил обороны.

Задокументировано, что агент получил от куратора карт-бланш на выбор способа ликвидации украинских военных.

Так, по одному из «сценариев» предатель должен был изготовить самодельное взрывное устройство (СИН), а затем скрыто заложить его в штабе или учебном корпусе. Также агент разрабатывал вариант использования «втемную» своего коллеги, который должен был занести замаскированную взрывчатку на тренировочную локацию командиров. Еще один способ убийства, рассматривавший «крит», был ракетный удар рашистов по координатам актуального сосредоточения украинских защитников на полигоне.

Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила враждебные намерения, задокументировала их и задержала предателя, когда он готовил предложения по ликвидации для своего куратора.

Переписка агент РФ с куратором

Также в ходе расследования установлены контакты предателя с куратором из ФСБ. По его указанию агент собирал информацию о количестве и специфике подразделений, которые тренируются на Яворовском полигоне.

При обыске у задержанного изъято 3 телефона с сим-картами, которые он использовал, чтобы скрыть контакты с оккупантами. Поделиться

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).