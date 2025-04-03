"Сливал" России локации ВСУ на Сумщине — правоохранители задержали еще одного агента РФ

Служба безопасности задержала еще одного российского осведомителя на севере Сумщины. Он передавал оккупантам разведданные о пунктах базирования и перемещения Сил обороны на территории, граничащей с Курской.

Педагог на Сумщине передавал России разведданные

По данным киберспециалистов СБУ, фигурантом оказался заместитель директора одного из местных учебных заведений, проживавший в прифронтовом поселке и ожидавший захвата рашистами всего северо-восточного региона Украины.

Злоумышленник писал об этом в комментариях на Телеграмм-каналах, из-за чего попал «вниманию» российских спецслужб.

Для сбора информации он объезжал пограничные под видом частных дел и скрыто фотографировал военные объекты, в частности, запасные командные пункты украинских защитников. Затем фигурант фиксировал соответствующие координаты и обобщал их в отчете для российского куратора.

Служба безопасности задержала информатора и предотвратила «слив» актуальных сведений о дислокации и перемещении Сил обороны. Поделиться

Задержание агента РФ

Во время обыска у него изъяты мобильный телефон, компьютер и флеш-накопители с поличным.