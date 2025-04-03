"Сливал" России локации ВСУ на Сумщине — правоохранители задержали еще одного агента РФ

Служба безопасности задержала еще одного российского осведомителя на севере Сумщины. Он передавал оккупантам разведданные о пунктах базирования и перемещения Сил обороны на территории, граничащей с Курской.
Главные тезисы
- Служба безопасности задержала еще одного российского осведомителя на севере Сумщины, который предавал информацию о пунктах базирования и перемещениях ВСУ.
- Фигурантом оказался заместитель директора учебного заведения, активно собиравший и передававший информацию врагу.
- Задержание агента РФ помогло блокировать возможность дополнительных “сливов” актуальных сведений о дислокации украинских защитников.
Педагог на Сумщине передавал России разведданные
По данным киберспециалистов СБУ, фигурантом оказался заместитель директора одного из местных учебных заведений, проживавший в прифронтовом поселке и ожидавший захвата рашистами всего северо-восточного региона Украины.
Злоумышленник писал об этом в комментариях на Телеграмм-каналах, из-за чего попал «вниманию» российских спецслужб.
Для сбора информации он объезжал пограничные под видом частных дел и скрыто фотографировал военные объекты, в частности, запасные командные пункты украинских защитников. Затем фигурант фиксировал соответствующие координаты и обобщал их в отчете для российского куратора.
Во время обыска у него изъяты мобильный телефон, компьютер и флеш-накопители с поличным.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении, злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.
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