"Сливал" России локации ВСУ на Сумщине — правоохранители задержали еще одного агента РФ
Категория
Украина
Дата публикации

"Сливал" России локации ВСУ на Сумщине — правоохранители задержали еще одного агента РФ

СБУ
СБУ
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Служба безопасности задержала еще одного российского осведомителя на севере Сумщины. Он передавал оккупантам разведданные о пунктах базирования и перемещения Сил обороны на территории, граничащей с Курской.

Главные тезисы

  • Служба безопасности задержала еще одного российского осведомителя на севере Сумщины, который предавал информацию о пунктах базирования и перемещениях ВСУ.
  • Фигурантом оказался заместитель директора учебного заведения, активно собиравший и передававший информацию врагу.
  • Задержание агента РФ помогло блокировать возможность дополнительных “сливов” актуальных сведений о дислокации украинских защитников.

Педагог на Сумщине передавал России разведданные

По данным киберспециалистов СБУ, фигурантом оказался заместитель директора одного из местных учебных заведений, проживавший в прифронтовом поселке и ожидавший захвата рашистами всего северо-восточного региона Украины.

Злоумышленник писал об этом в комментариях на Телеграмм-каналах, из-за чего попал «вниманию» российских спецслужб.

Для сбора информации он объезжал пограничные под видом частных дел и скрыто фотографировал военные объекты, в частности, запасные командные пункты украинских защитников. Затем фигурант фиксировал соответствующие координаты и обобщал их в отчете для российского куратора.

Служба безопасности задержала информатора и предотвратила «слив» актуальных сведений о дислокации и перемещении Сил обороны.

Задержание агента РФ

Во время обыска у него изъяты мобильный телефон, компьютер и флеш-накопители с поличным.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении, злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

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