"Зливав" Росії локації ЗСУ на Сумщині — правоохоронці затримали ще одного агента РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

"Зливав" Росії локації ЗСУ на Сумщині — правоохоронці затримали ще одного агента РФ

СБУ
СБУ

Служба безпеки затримала ще одного російського інформатора на півночі Сумщини. Він передавав окупантам розвіддані про пункти базування та переміщення Сил оборони на території, що межує з Курською областю.

Головні тези:

  • Затримано ще одного агента РФ, який передавав розвіддані про пункти базування ЗСУ на Сумщині.
  • Фігурант, заступник директора навчального закладу, активно збирав та передавав інформацію ворогу.
  • Служба безпеки заблокувала можливість додаткових "зливів" актуальних відомостей про дислокацію українських захисників.

Педагог на Сумщині передавав Росії розвіддані

За даними кіберфахівців СБУ, фігурантом виявився заступник директора одного з місцевих навчальних закладів, який мешкав у прифронтовому селищі та очікував на захоплення рашистами всього північно-східного регіону України.

Зловмисник писав про це у коментарях на Телеграм-каналах, через що потрапив «до уваги» російських спецслужбістів.

Для збору інформації він об’їжджав прикордоння під виглядом приватних справ та приховано фотографував військові об’єкти, зокрема запасні командні пункти українських захисників. Потім фігурант фіксував відповідні координати та узагальнював їх у «звіті» для російського куратора.

Служба безпеки затримала інформатора і запобігла «зливу» актуальних відомостей про дислокацію та переміщення Сил оборони.

Затримання агента РФ

Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, комп’ютер та флеш-накопичувачі із доказами його злочинів.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру, зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Наводили російські ракети на ППО та аеродроми — СБУ затримала двох коригувальників вогню
СБУ
агентка РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ викрила "крота" ФСБ РФ у Державному космічному агентстві
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Коригували удари Росії по Києву. СБУ затримала трьох агентів ГРУ
СБУ
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?