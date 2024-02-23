На кордоні України та Угорщини відкриють новий пункт пропуску

На кордоні України та Угорщини з'явиться новий пункт пропуску. Відповідне рішення прийме уряд 23 лютого.
На кордоні з Угорщиною відкриють пункт пропуску "Велика Паладь — Надьгодош”
Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пункт пропуску "Велика Паладь — Надьгодош" буде працювати для пасажирських автомобілів, і це допоможе зменшити черги та прискорить перетин кордону для наших громадян.
Крім того, за словами Шмигаля, є домовленність і про розширення роботи ще одного пункт пропуску на кордоні з Угорщиною — "Лужанка — Берегшурань".
Як зазначив прем'єр, у питанні розширення логістики та українського експорту наразі йде робота за багатьма напрямками, "і це дає результат".
Яка ситуація на кордоні України
Польські фермери заблокували шість КПП на кордоні з Україною, у зв'язку з чим у чергах на території Польщі на даний момент стоять кілька тисяч вантажівок, у тому числі, які перевозять гуманітарні та важливі для України вантажі.
В якості альтернативи Україна планує відкрити додатковий маршрут через річку Дунай для збільшення експорту агропродукції.
Запуск такого маршруту, як розповів 21 лютого міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, відбудеться найближчими днями.
Зазначимо, що відкриття пункту пропуску "Велика Паладь — Надьгодош" анонсували ще у 2019 році.
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