На границе Украины и Венгрии откроют новый пункт пропуска

На границе Украины и Венгрии появится новый пункт пропуска. Соответствующее решение примет правительство 23 февраля.
На границе с Венгрией откроют пункт пропуска "Великая Паладь — Надьгодош"
Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, пункт пропуска "Великая Паладь — Надьгодош" будет работать для пассажирских автомобилей, и это поможет уменьшить очереди и ускорит пересечение границы для наших граждан.
Кроме того, по словам Шмыгаля, есть договоренность и о расширении работы еще одного пункта пропуска на границе с Венгрией — "Лужанка — Берегшурань".
Как отметил премьер, в вопросе расширения логистики и украинского экспорта идет работа по многим направлениям, "и это дает результат".
Какая ситуация на границе Украины
Польские фермеры заблокировали шесть КПП на границе с Украиной, в связи с чем в очередях на территории Польши сейчас стоят несколько тысяч грузовиков, в том числе, которые перевозят гуманитарные и важные для Украины грузы.
В качестве альтернативы, Украина планирует открыть дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта агропродукции.
Запуск такого маршрута, как рассказал 21 февраля министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, состоится в ближайшие дни.
Отметим, что открытие пункта пропуска "Великая Паладь — Надьгодош" анонсировали еще в 2019 году.
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