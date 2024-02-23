На границе Украины и Венгрии откроют новый пункт пропуска

На границе с Венгрией откроют пункт пропуска "Великая Паладь — Надьгодош"

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, пункт пропуска "Великая Паладь — Надьгодош" будет работать для пассажирских автомобилей, и это поможет уменьшить очереди и ускорит пересечение границы для наших граждан.

Кроме того, по словам Шмыгаля, есть договоренность и о расширении работы еще одного пункта пропуска на границе с Венгрией — "Лужанка — Берегшурань".

Теперь им смогут выезжать пустые фуры без ограничений по весу, а также двигаться пассажирские и грузовые автомобили с максимальным весом до 7,5 тонн. Очень важна история для нашей страны и безусловный успех нашей политики нового прагматизма в отношениях с Венгрией, добавил глава правительства. Денис Шмигаль Премьер-министр Украины

Как отметил премьер, в вопросе расширения логистики и украинского экспорта идет работа по многим направлениям, "и это дает результат".

По объемам экспорта выходим на довоенный уровень. В январе экспортировали товаров на 3,4 млрд. долларов. Это почти 10% роста по сравнению с январем прошлого года, — привел статистику Шмигаль. Поделиться

Какая ситуация на границе Украины

Польские фермеры заблокировали шесть КПП на границе с Украиной, в связи с чем в очередях на территории Польши сейчас стоят несколько тысяч грузовиков, в том числе, которые перевозят гуманитарные и важные для Украины грузы.

В качестве альтернативы, Украина планирует открыть дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта агропродукции.

Запуск такого маршрута, как рассказал 21 февраля министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, состоится в ближайшие дни.