На Львівщині сталася аварія на шахті — є загиблі

На шахті "Відродження", що у селі Межиріччя Червоноградського району Львівщини. сталася аварія на шахті. Внаслідок обвалу загинули двоє гірників.
Головні тези:
- На шахті Львівщини відбулася аварія, внаслідок якої загинули двоє гірників.
- Проводяться пошуково-рятувальні роботи, у яких вже залучено 15 рятувальників та 26 гірників.
- Ця аварія нагадує про небезпеку гірничої роботи та важливість дотримання безпеки на виробництві.
- Подібні трагедії стаються в українських шахтах, що підкреслює необхідність постійного нагляду та контролю за умовами праці гірників.
На Львівщині загинуло двоє шахтарів
29 червня на підприємстві "Львіввугілля" ВП шахті "Відродження" сталася аварія.
Про це повідомив депутат Львівської міської ради, голова ГО "Варти-1" Ігор Зінкевич та голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
Сповіщають що відбулася аварія на шахті "Відродження" ДП Львіввугілля в Червонограді. Попередньо, є загиблі та поранені, на глибині ще є люди їм закачують повітря, — пише Зінкевич.
Згодом цю інформацію підтвердив Волинець. Він розповів, що аварія сталась у 2-гу зміну, загинули двоє гірників.
Під завалами можуть перебувати ще двоє гірників
Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що на глибині понад 500 м обвалився ґрунт.
У Донецькій області сталась аварія на шахті
Увечері 30 липня 2023 року на ПраАТ "Шахтоуправління "Покровське" стався раптовий викид вугілля та газу, під час якого зникли безвісти троє працівників, які працювали на шахті.
За кілька годин під час аварійно-рятувальних робіт шахтарів було знайдено.
На жаль, усі загинули. Це машиніст гірничих виїмкових машин Харін Віталій Миколайович, прохідники Федоренко Артем Олегович та Ночка Євген Володимирович, — повідомили в міністерстві.
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