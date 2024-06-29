На Львівщині сталася аварія на шахті — є загиблі

На шахті "Відродження", що у селі Межиріччя Червоноградського району Львівщини. сталася аварія на шахті. Внаслідок обвалу загинули двоє гірників.

На Львівщині загинуло двоє шахтарів

29 червня на підприємстві "Львіввугілля" ВП шахті "Відродження" сталася аварія.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради, голова ГО "Варти-1" Ігор Зінкевич та голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Сповіщають що відбулася аварія на шахті "Відродження" ДП Львіввугілля в Червонограді. Попередньо, є загиблі та поранені, на глибині ще є люди їм закачують повітря, — пише Зінкевич.

Згодом цю інформацію підтвердив Волинець. Він розповів, що аварія сталась у 2-гу зміну, загинули двоє гірників.

Внаслідок обвалу на шахті Відродження ДП Львіввугілля загинули двоє гірників. Аварія сталась у 2 зміну. На місці працюють бійці гірничорятувальної служби. Причини аварії з'ясує слідча комісія. Поширити

Під завалами можуть перебувати ще двоє гірників

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що на глибині понад 500 м обвалився ґрунт.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. До них залучили 15 рятувальників та 26 гірників. Поширити

У Донецькій області сталась аварія на шахті

Увечері 30 липня 2023 року на ПраАТ "Шахтоуправління "Покровське" стався раптовий викид вугілля та газу, під час якого зникли безвісти троє працівників, які працювали на шахті.

За кілька годин під час аварійно-рятувальних робіт шахтарів було знайдено.