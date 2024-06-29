Во Львовской области произошла авария на шахте — есть погибшие

На шахте "Возрождение" в селе Междуречье Червоноградского района Львовщины произошла авария на шахте. В результате обрушения погибли два горняка.
Главные тезисы
- Авария на шахте Возрождение в Львовской области привела к гибели двух горняков.
- Проводятся поисково-спасательные работы с участием спасателей и горняков для выявления всех пострадавших.
- Такие трагедии напоминают о необходимости постоянного надзора и контроля условий труда горняков.
- Помимо Львовской области, в Донецкой области также произошла авария на шахте с погибшими и пропавшими без вести работниками.
На Львовщине погибли два шахтера
29 июня на предприятии "Львовуголь" ОП шахте "Возрождение" произошла авария.
Об этом сообщил депутат Львовского городского совета, председатель ОО "Варты-1" Игорь Зинкевич и глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Извещают произошедшую аварию на шахте "Возрождение" ГП Львовугля в Червонограде. Предварительно есть погибшие и раненые, на глубине еще есть люди им закачивают воздух, — пишет Зинкевич.
Впоследствии эту информацию подтвердил Волынец. Он рассказал, что авария произошла во 2-ю смену, погибли два горняка.
Под завалами могут находиться еще два горняка
Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что на глубине более 500 м обрушилась почва.
В Донецкой области произошла авария на шахте
Вечером 30 июля 2023 года на ПраАО "Шахтоуправление "Покровское" произошел внезапный выброс угля и газа, во время которого пропали без вести трое работников, работавших на шахте.
Через несколько часов во время аварийно-спасательных работ шахтеры были найдены.
К сожалению, все погибли. Это машинист горных выемочных машин Харин Виталий Николаевич, проходчики Федоренко Артем Олегович и Ночка Евгений Владимирович, сообщили в министерстве.
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