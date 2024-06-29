Во Львовской области произошла авария на шахте — есть погибшие

На шахте "Возрождение" в селе Междуречье Червоноградского района Львовщины произошла авария на шахте. В результате обрушения погибли два горняка.

На Львовщине погибли два шахтера

29 июня на предприятии "Львовуголь" ОП шахте "Возрождение" произошла авария.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета, председатель ОО "Варты-1" Игорь Зинкевич и глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Извещают произошедшую аварию на шахте "Возрождение" ГП Львовугля в Червонограде. Предварительно есть погибшие и раненые, на глубине еще есть люди им закачивают воздух, — пишет Зинкевич.

Впоследствии эту информацию подтвердил Волынец. Он рассказал, что авария произошла во 2-ю смену, погибли два горняка.

В результате обрушения на шахте Возрождения ГП Львовугля погибли два горняка. Авария произошла во 2 смену. На месте работают бойцы горноспасательной службы. Причины крушения выяснит следственная комиссия. Поделиться

Под завалами могут находиться еще два горняка

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что на глубине более 500 м обрушилась почва.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. К ним привлекли 15 спасателей и 26 горняков. Поделиться

В Донецкой области произошла авария на шахте

Вечером 30 июля 2023 года на ПраАО "Шахтоуправление "Покровское" произошел внезапный выброс угля и газа, во время которого пропали без вести трое работников, работавших на шахте.

Через несколько часов во время аварийно-спасательных работ шахтеры были найдены.