Во Львовской области произошла авария на шахте — есть погибшие
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Во Львовской области произошла авария на шахте — есть погибшие

Шахта
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Источник:  Эспрессо

На шахте "Возрождение" в селе Междуречье Червоноградского района Львовщины произошла авария на шахте. В результате обрушения погибли два горняка.

Главные тезисы

  • Авария на шахте Возрождение в Львовской области привела к гибели двух горняков.
  • Проводятся поисково-спасательные работы с участием спасателей и горняков для выявления всех пострадавших.
  • Такие трагедии напоминают о необходимости постоянного надзора и контроля условий труда горняков.
  • Помимо Львовской области, в Донецкой области также произошла авария на шахте с погибшими и пропавшими без вести работниками.

На Львовщине погибли два шахтера

29 июня на предприятии "Львовуголь" ОП шахте "Возрождение" произошла авария.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета, председатель ОО "Варты-1" Игорь Зинкевич и глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Извещают произошедшую аварию на шахте "Возрождение" ГП Львовугля в Червонограде. Предварительно есть погибшие и раненые, на глубине еще есть люди им закачивают воздух, — пишет Зинкевич.

Впоследствии эту информацию подтвердил Волынец. Он рассказал, что авария произошла во 2-ю смену, погибли два горняка.

В результате обрушения на шахте Возрождения ГП Львовугля погибли два горняка. Авария произошла во 2 смену. На месте работают бойцы горноспасательной службы. Причины крушения выяснит следственная комиссия.

Под завалами могут находиться еще два горняка

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что на глубине более 500 м обрушилась почва.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. К ним привлекли 15 спасателей и 26 горняков.

В Донецкой области произошла авария на шахте

Вечером 30 июля 2023 года на ПраАО "Шахтоуправление "Покровское" произошел внезапный выброс угля и газа, во время которого пропали без вести трое работников, работавших на шахте.

Через несколько часов во время аварийно-спасательных работ шахтеры были найдены.

К сожалению, все погибли. Это машинист горных выемочных машин Харин Виталий Николаевич, проходчики Федоренко Артем Олегович и Ночка Евгений Владимирович, сообщили в министерстве.

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