Авария на синей ветке метро Киева. Кличко впервые назвал причину
Категория
Проиcшествия
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Авария на синей ветке метро Киева. Кличко впервые назвал причину

Виталий Кличко
Кличко
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По словам городского головы столицы Виталия Кличко, аварийная ситуация, возникшая между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", произошла из-за несоблюдения технологий строительства 15 лет назад.

Главные тезисы

  • Власти Киева выделили 400 миллионов гривен на ремонт тоннеля между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" с целью возобновления движения метро.
  • Работы по возобновлению движения на синей ветке метро продолжаются круглосуточно.
  • Их намерены окончить к началу осени 2024 года.
  • Начальник “Киевского метрополитена” подал заявление на увольнение после расследования аварии, которое провели журналисты.

Кличко раскрыл новые подробности аварии в киевском метро

Уже точно установлено, что аварийная ситуация там возникла из-за несоблюдения технологии при строительстве перегона 15 лет назад.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Городской голова Киева

Мэр также обратил внимание на то, что ремонт тоннеля не прекращается.

По словам Виталия Кличко, строители завершили разработку котлована с креплением I, II и III ярусов, а также химическое закрепление грунтов затуннельного массива.

Что важно понимать, это позволило остановить проникновение воды в конструкцию.

Продолжается герметизация статических трещин и стыков оправы тоннеля в местах болтовых соединений, — подчеркнул Виталий Кличко.

Кроме того, указано, что специалисты провели обследование технического состояния оправы перегонного тоннеля по I пути между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", однако отчет о его состоянии обещают опубликовать позже.

Авария в метро Киева. Что важно знать

Власти столицы выделили 400 миллионов гривен из бюджета на ремонт участка тоннеля метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Демеевская".

Работы продолжаются круглосуточно, чтобы возобновить движение поездов по "синей" линии метро до начала осени 2024 года.

Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский 15 марта написал заявление об увольнении.

Стоит отметить, что это произошло только после расследования журналистов.

На фоне аварии между станциями "Лыбедская" и "Теремки" было организовано движение наземного транспорта для горожан и гостей столицы.

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