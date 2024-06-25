Аварія на синій гілці метро Києва. Кличко вперше назвав причину
Категорія
Події
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Аварія на синій гілці метро Києва. Кличко вперше назвав причину

Віталій Кличко
Кличко

За словами міського голови столиці Віталія Кличка, аварійна ситуація, яка виникла між станціями "Деміївська" та "Либідська", сталася через недотримання технологій будівництва 15 років тому.

Головні тези:

  • Влада Києва виділила 400 мільйонів гривень на ремонт тунелю між станціями “Либідська” та “Деміївська” з метою відновлення руху метро.
  • Роботи по відновленню руху на синій гілці метро тривають цілодобово.
  •  Їх мають намір закінчити до початку осені 2024 року.
  • Начальник “Київського метрополітену” подав заяву на звільнення після розслідування аварії, яке провели журналісти.

Кличко розкрив нові подробиці аварії у київському метро

Вже точно встановлено, що аварійна ситуація там виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Міський голова Києва

Мер також звернув увагу на те, що ремонт тунелю не припиняється.

За словами Віталія Кличка, наразі будівельники завершили розробку котловану з кріпленням І, ІІ та ІІІ ярусів, а також хімічне закріплення ґрунтів затунельного масиву.

Що важливо розуміти, це дало змогу зупинити проникнення води в конструкції.

Триває герметизація статичних тріщин та стиків оправи тунелю в місцях болтових з’єднань, — наголосив Віталій Кличко.

Окрім того, наголошується, що фахівці провели обстеження технічного стану оправи перегінного тунелю по І колії між станціями "Деміївська" та "Либідська", однак звіт про його стан обіцяють опублікувати пізніше.

Аварія в метро Києва. Що важливо знати

Влада столиці виділила 400 мільйонів гривень з бюджету мна ремонт ділянки тунелю метрополітену між станціями "Либідська" і "Деміївська".

Роботи тривають цілодобово, щоб відновити рух поїздів "синьою" лінією метро на початку осені 2024 року.

Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський 15 березня написав заяву на звільнення.

Варто зазначити, що це сталося лише після розслідування, яке провели журналісти.

На тлі аварії між станціями "Либідська" та "Теремки" організували рух наземного транспорту для містян та гостей столиці.

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