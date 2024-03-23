На Львівщині згоріла деревʼяна церква ХІХ століття. Це була памʼятка національного значення
Категорія
Культура
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На Львівщині згоріла деревʼяна церква ХІХ століття. Це була памʼятка національного значення

ДСНС України
Церква Святого Архангела Михаїла

23 березня у селі Сможе на Львівщині спалахнула пожежа в дерев’яній церкві Святого Архангела Михаїла XIX століття – памʼятці архітектури національного значення.

Пожежа знищила памʼятку національного значення

Рятувальники повідомляють, що о 10:53 їм надійшло повідомлення про пожежу в селі Сможе Стрийського району.

На момент прибуття вогнеборців полум’я поширилось на значну площу, й охопило більшу частину будівлі. Існувала загроза перекидання загорання на поруч розташовану дерев'яна двоярусну дзвіницю храму.

Повідомляється, що пожежа спричинила щільне задимлення, тому рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Вогонь швидко поширювався дерев’яними конструкціями. Під час ліквідації пожежі обвалилися купола церкви.

Вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу о 12:14 та ліквідувати о 12:37. Церква повністю знищена вогнем. Врятовано дзвіницю.

Пожежу гасили 40 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки. Причина виникнення пожежі встановлюються. Постраждалих немає.

Церква Святого Архангела Михайла: що відомо

Церкву спорудив відомий у Бескидах майстер Лука Снігур у 1874 році.

Від 1979 року входила до пам'яток архітектури державного, а тепер — національного значення.

Її спільно використовували громади УГКЦ і ПЦУ.

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