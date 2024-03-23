На Львівщині згоріла деревʼяна церква ХІХ століття. Це була памʼятка національного значення

23 березня у селі Сможе на Львівщині спалахнула пожежа в дерев’яній церкві Святого Архангела Михаїла XIX століття – памʼятці архітектури національного значення.
Пожежа знищила памʼятку національного значення
Рятувальники повідомляють, що о 10:53 їм надійшло повідомлення про пожежу в селі Сможе Стрийського району.
Повідомляється, що пожежа спричинила щільне задимлення, тому рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.
Вогонь швидко поширювався дерев’яними конструкціями. Під час ліквідації пожежі обвалилися купола церкви.
Вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу о 12:14 та ліквідувати о 12:37. Церква повністю знищена вогнем. Врятовано дзвіницю.
Пожежу гасили 40 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки. Причина виникнення пожежі встановлюються. Постраждалих немає.
Церква Святого Архангела Михайла: що відомо
Церкву спорудив відомий у Бескидах майстер Лука Снігур у 1874 році.
Від 1979 року входила до пам'яток архітектури державного, а тепер — національного значення.
Її спільно використовували громади УГКЦ і ПЦУ.
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