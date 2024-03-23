Во Львовской области сгорела деревянная церковь XIX века. Это был памятник национального значения

23 марта в селе Сможе во Львовской области вспыхнул пожар в деревянной церкви Святого Архангела Михаила XIX века – памятник архитектуры национального значения.
Пожар уничтожил памятник национального значения
Спасатели сообщают, что в 10:53 им поступило сообщение о пожаре в селе Сможе Стрыйского района.
Сообщается, что пожар вызвал плотное задымление, поэтому спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.
Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям. Во время ликвидации пожара обрушились купола церкви.
Пожарным удалось локализовать пожар в 12:14 и ликвидировать в 12:37. Церковь полностью уничтожена огнем. Спасена колокольня.
Пожар тушили 40 спасателей и 6 единиц спецтехники. Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет.
Церковь Святого Архангела Михаила: что известно
Церковь построил известный в Бескидах мастер Лука Снегирь в 1874 году.
С 1979 года входила в памятники архитектуры государственного, а теперь — национального значения.
Ее совместно использовали общины УГКЦ и ПЦУ.
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