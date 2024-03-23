Во Львовской области сгорела деревянная церковь XIX века. Это был памятник национального значения

23 марта в селе Сможе во Львовской области вспыхнул пожар в деревянной церкви Святого Архангела Михаила XIX века – памятник архитектуры национального значения.

Пожар уничтожил памятник национального значения

Спасатели сообщают, что в 10:53 им поступило сообщение о пожаре в селе Сможе Стрыйского района.

К моменту прибытия пожарных пламя распространилось на значительную площадь, и охватило большую часть здания. Существовала угроза опрокидывания возгорания на рядом расположенную деревянную двухъярусную колокольню храма. Поделиться

Сообщается, что пожар вызвал плотное задымление, поэтому спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.

Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям. Во время ликвидации пожара обрушились купола церкви.

Пожарным удалось локализовать пожар в 12:14 и ликвидировать в 12:37. Церковь полностью уничтожена огнем. Спасена колокольня.

Пожар тушили 40 спасателей и 6 единиц спецтехники. Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет.

Церковь Святого Архангела Михаила: что известно

Церковь построил известный в Бескидах мастер Лука Снегирь в 1874 году.

С 1979 года входила в памятники архитектуры государственного, а теперь — национального значения.

Ее совместно использовали общины УГКЦ и ПЦУ.