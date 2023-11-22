На мосту над Ніагарським водоспадом пролунав вибух

На кордоні між Канадою та Сполученими Штатами Америки пролунав вибух. Він стався на мосту Rainbow Bridge біля Ніагарського водоспаду.

На мосту між Канадою та США пролунав вибух

Американське Федеральне бюро розслідувань почало встановлювати обставини інциденту у координації з місцевими, державними та федеральними правоохоронними органами.

Оскільки ситуація дуже мінлива, це все, що ми можемо сказати зараз, - уточнюють у ФБР. Поширити

Мер Ніагара-Фолс Джим Діондаті розповів, що, за попередніми даними, вибухнув автомобіль. Він намагався в'їхати на американський бік кордону.

Після цього міст Rainbow Bridge перекрили.

Можливий теракт

Неназвані джерела Fox News заявили, що автомобіль намагався прорватися до будівлі прикордонної служби. У ньому знаходилися вибухові речовини.

За даними видання, в результаті інциденту двоє людей, які перебували в машині, загинули. Ще один співробітник прикордонної служби отримав поранення. При цьому всі урядові будинки в районі були евакуйовані.

Джерела Fox News додають, що вибух міг стати наслідком спроби терористичного акту.

Після інциденту міжнародні пункти перетину кордону між Канадою та Західним Нью-Йорком було закрито.