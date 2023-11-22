На мосту над Ниагарским водопадом раздался взрыв

На границе между Канадой и Соединенными Штатами Америки раздался взрыв. Он произошел на мосту Rainbow Bridge у Ниагарского водопада.

На мосту между Канадой и США раздался взрыв

Американское Федеральное бюро расследований начало устанавливать обстоятельства инцидента в координации с местными, государственными и федеральными правоохранительными органами.

Поскольку ситуация очень изменчива, это все, что мы можем сказать сейчас, – уточняют в ФБР. Поделиться

Мэр Ниагара-Фолс Джим Диондати рассказал, что, по предварительным данным, взорвался автомобиль. Он пытался въехать на американскую сторону границы.

После этого мост Rainbow Bridge перекрыли.

Возможен теракт

Неназванные источники Fox News заявили, что автомобиль пытался прорваться в здание пограничной службы. В нем находились взрывчатые вещества.

По данным издания, в результате инцидента два человека, находившиеся в машине, погибли. Еще один сотрудник пограничной службы получил ранения. При этом все правительственные здания в районе были эвакуированы.

Источники Fox News добавляют, что взрыв мог стать следствием попытки террористического акта.

После инцидента международные пункты пересечения границы между Канадой и Западным Нью-Йорком были закрыты.