На озері Мічиган помітили небезпечні "квадратні хвилі"

На поверхні озера Мічиган 13 січня 2026 року зафіксували зафіксували загадковий візерунок із хвиль, що нагадує сітку. За словами науковців, йдеться про рідкіснк явище, яке називають "квадратні хвилі".

"Квадратні хвилі" — що про них відомо

Це явище активно обговорювали у медіа, а журналісти часто називали такі незвичні хвилі “збоєм у "Матриці", пише The Daily Galaxy.

За словами вчених, загадковий візерунок, який зафіксували на озері Мічиган, є наслідком того, що вчені називають "перехресним морем" (cross sea).

Саме у його межах дві хвильові системи перетинаються під різними кутами.

Що важливо розуміти, це відбувається, коли хвилі, породжені різними вітрами або погодними системами, зустрічаються і накладаються одна на одну.

Кожна група хвиль зберігає свій напрямок, створюючи перехресну структуру на поверхні води. У результаті виходить шаховий візерунок, який може здаватися дивно правильним, особливо якщо дивитися зверху або з великої відстані. Хоча частіше таке документується в океанічних умовах, це явище не є винятковим для них.

Головною небезпекою цього явища є те, що перехресні напрямки хвиль можуть створювати нестабільні умови, в яких важко орієнтуватися.