На озері Мічиган помітили небезпечні "квадратні хвилі"
Джерело:  online.ua

На поверхні озера Мічиган 13 січня 2026 року зафіксували зафіксували загадковий візерунок із хвиль, що нагадує сітку. За словами науковців, йдеться про рідкіснк явище, яке називають "квадратні хвилі".

Головні тези:

  • Візуальна симетрія хвиль може вводити людей в оману.
  • Фактично вона маскує турбулентність під своєю поверхнею. 

"Квадратні хвилі" — що про них відомо

Це явище активно обговорювали у медіа, а журналісти часто називали такі незвичні хвилі “збоєм у "Матриці", пише The Daily Galaxy.

За словами вчених, загадковий візерунок, який зафіксували на озері Мічиган, є наслідком того, що вчені називають "перехресним морем" (cross sea).

Саме у його межах дві хвильові системи перетинаються під різними кутами.

Що важливо розуміти, це відбувається, коли хвилі, породжені різними вітрами або погодними системами, зустрічаються і накладаються одна на одну.

Кожна група хвиль зберігає свій напрямок, створюючи перехресну структуру на поверхні води. У результаті виходить шаховий візерунок, який може здаватися дивно правильним, особливо якщо дивитися зверху або з великої відстані. Хоча частіше таке документується в океанічних умовах, це явище не є винятковим для них.

Головною небезпекою цього явища є те, що перехресні напрямки хвиль можуть створювати нестабільні умови, в яких важко орієнтуватися.

Ба більше, вказано, що плавці також стикаються з непередбачуваними течіями, які можуть швидко стати непереборними.

