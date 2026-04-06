На озере Мичиган заметили опасные "квадратные волны"

На поверхности озера Мичиган 13 января 2026 года зафиксировали загадочный узор из волн, напоминающий сетку. По словам ученых, речь идет о редком явлении, которое называют "квадратные волны".

"Квадратные волны" — что о них известно

Это явление активно обсуждали в медиа, а журналисты часто называли такие необычные волны сбоем в "Матрице", пишет The Daily Galaxy.

По словам ученых, загадочный узор, зафиксированный на озере Мичиган, является следствием того, что ученые называют "перекрестным морем" (cross sea).

Именно в его пределах две волновые системы пересекаются под разными углами.

Что важно понимать, это происходит, когда волны, порожденные разными ветрами или погодными системами, встречаются и накладываются друг на друга.

Каждая группа волн сохраняет свое направление, создавая перекрестную структуру на поверхности воды. В результате получается шахматный узор, который может казаться удивительно правильным, особенно если смотреть сверху или с большого расстояния. Хотя чаще такое документируется в океанических условиях, это явление не является исключительным для них.

Главной опасностью этого явления есть то, что перекрестные направления волн могут создавать нестабильные условия, в которых трудно ориентироваться.