Ученые обнаружили неожиданную причину быстрого старения женщин
Ученые обнаружили неожиданную причину быстрого старения женщин

Рождение детей и старение связаны
Источник:  Nature

В рамках нового масштабного исследования ученые пришли к выводу, что у женщин, которые за свою жизнь родили четырех и более детей или не родили ни одного ребенка, фиксируют ускоренные темпы биологического старения.

  • Ученые хотели понять, как увеличение продолжительности жизни влияет на рождаемость и наоборот.
  • Исследователи не утверждают, что рождение двух-трех детей является эффективным методом продления жизни.

Участницами нового исследования стали почти 15 тысяч женщин, которые были близнецами, — это позволило учитывать генетические факторы старения.

Ученые обращают внимание на то, что рождение и воспитание большого количества детей требует значительных ресурсов.

Что важно понимать, их организм получает, сокращая затраты на восстановление клеток и ДНК.

На самом деле очент интересно то, что связь бездетности с ускоренным старением до конца не смогли объяснить.

Ученые уже озвучили предположение, что на него могут влиять факторы образа жизни женщин, у которых нет детей.

Исследователи выяснили, что женщины с двумя-тремя детьми жили дольше всех участниц, как и те, которые родили ребенка в возрасте от 24 до 38 лет. Раннее рождение ребенка, наличие четырех и более детей или отсутствие их вообще связали с повышенным количеством эпигенетических маркеров старения.

