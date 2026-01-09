Ученые обнаружили неожиданную причину быстрого старения женщин

В рамках нового масштабного исследования ученые пришли к выводу, что у женщин, которые за свою жизнь родили четырех и более детей или не родили ни одного ребенка, фиксируют ускоренные темпы биологического старения.

Рождение детей и старение связаны

Участницами нового исследования стали почти 15 тысяч женщин, которые были близнецами, — это позволило учитывать генетические факторы старения.

Ученые обращают внимание на то, что рождение и воспитание большого количества детей требует значительных ресурсов.

Что важно понимать, их организм получает, сокращая затраты на восстановление клеток и ДНК.

На самом деле очент интересно то, что связь бездетности с ускоренным старением до конца не смогли объяснить.

Ученые уже озвучили предположение, что на него могут влиять факторы образа жизни женщин, у которых нет детей.