Ученые раскрыли неожиданную причину "старения" волос
Наука и медицина
Почему на самом деле могут седеть волосы
Источник:  The Independent

Большинство людей убеждены в том, что седые волосы – один из главных признаков старения человека. Однако недавние исследования указывают на то, что на самом деле это может быть только внешним признаком сложной защиты нашего организма от рака.

  • Ежедневно наши клетки подвергаются атакам на собственную ДНК из разных источников.
  • Многим из них приходится идти на своеобразное “самопожертвование”, чтобы спасти человека от рака.

По словам ученых, в рамках нового масштабного исследования они смогли выявить поразительную связь между потерей пигмента в наших волосах и механизмами, которые могут сдерживать смертельные виды рака.

Что важно понимать, стволовые клетки меланоцитов стали основой для этого открытия.

Ученые обращают внимание на то, что клетки находятся глубоко в волосяных фолликулах и служат резервуаром для меланоцитов — пигментирующих клеток, отвечающих за цвет волос и кожи.

При нормальных обстоятельствах стволовые клетки меланоцитов пополняют эти клетки, производящие пигмент путем циклической регенерации, процесса, характеризующегося повторяющимися фазами активности, отдыха и обновления синхронно с естественными циклами роста и выпадения волос.

Нельзя игнорировать тот факт, что буквально каждый день человеческие клетки подвергаются атакам на собственную ДНК из таких источников, как ультрафиолетовое излучение, химическое воздействие и даже наш собственный процесс клеточного метаболизма.

Как утверждают авторы исследования, эти повреждения клеток провоцируют не только старение, но и риск развития рака, к примеру, такого как меланома.

Удаляя эти зрелые клетки из популяции стволовых клеток, предотвращается накопление и возможное распространение генетических мутаций или изменений ДНК, которые могут способствовать развитию рака. В определенном смысле, каждый седой волос — это маленькая победа телесного самопожертвования: клетка решает исчезнуть, а не рисковать превратиться в злокачественную.

