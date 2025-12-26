Ученые раскрыли неожиданную причину "старения" волос

Большинство людей убеждены в том, что седые волосы – один из главных признаков старения человека. Однако недавние исследования указывают на то, что на самом деле это может быть только внешним признаком сложной защиты нашего организма от рака.

Почему на самом деле могут седеть волосы

По словам ученых, в рамках нового масштабного исследования они смогли выявить поразительную связь между потерей пигмента в наших волосах и механизмами, которые могут сдерживать смертельные виды рака.

Что важно понимать, стволовые клетки меланоцитов стали основой для этого открытия.

Ученые обращают внимание на то, что клетки находятся глубоко в волосяных фолликулах и служат резервуаром для меланоцитов — пигментирующих клеток, отвечающих за цвет волос и кожи.

При нормальных обстоятельствах стволовые клетки меланоцитов пополняют эти клетки, производящие пигмент путем циклической регенерации, процесса, характеризующегося повторяющимися фазами активности, отдыха и обновления синхронно с естественными циклами роста и выпадения волос.

Нельзя игнорировать тот факт, что буквально каждый день человеческие клетки подвергаются атакам на собственную ДНК из таких источников, как ультрафиолетовое излучение, химическое воздействие и даже наш собственный процесс клеточного метаболизма.

Как утверждают авторы исследования, эти повреждения клеток провоцируют не только старение, но и риск развития рака, к примеру, такого как меланома.