Ученые раскрыли неожиданную причину "старения" волос

Большинство людей убеждены в том, что седые волосы – один из главных признаков старения человека. Однако недавние исследования указывают на то, что на самом деле это может быть только внешним признаком сложной защиты нашего организма от рака.
Главные тезисы
- Ежедневно наши клетки подвергаются атакам на собственную ДНК из разных источников.
- Многим из них приходится идти на своеобразное “самопожертвование”, чтобы спасти человека от рака.
Почему на самом деле могут седеть волосы
По словам ученых, в рамках нового масштабного исследования они смогли выявить поразительную связь между потерей пигмента в наших волосах и механизмами, которые могут сдерживать смертельные виды рака.
Что важно понимать, стволовые клетки меланоцитов стали основой для этого открытия.
Ученые обращают внимание на то, что клетки находятся глубоко в волосяных фолликулах и служат резервуаром для меланоцитов — пигментирующих клеток, отвечающих за цвет волос и кожи.
Нельзя игнорировать тот факт, что буквально каждый день человеческие клетки подвергаются атакам на собственную ДНК из таких источников, как ультрафиолетовое излучение, химическое воздействие и даже наш собственный процесс клеточного метаболизма.
Как утверждают авторы исследования, эти повреждения клеток провоцируют не только старение, но и риск развития рака, к примеру, такого как меланома.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-