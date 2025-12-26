Науковці розкрили неочікувану причину "старіння" волосся

Більшість людей переконані в тому, що сиве волосся — одна з головних ознак старіння людини. Однак нещодавні дослідження вказують на те, що насправді це може бути лише зовнішньою ознакою складного захисту нашого організму від раку.
Головні тези:
- Щодня наші клітини зазнають атак на власну ДНК з різних джерел.
- Багатьом з них доводиться йти на своєрідну “самопожертву”, щоб врятувати людину від раку.
Чому насправді може сивіти волосся
За словами науковців, у межах нового масштабного дослідження вони змогли виявити вражаючий зв'язок між втратою пігменту у нашому волоссі та механізмами, які можуть стримувати смертельні види раку.
Що важливо розуміти, стовбурові клітини меланоцитів стали базою для цього відкриття.
Вчені звертають увагу на те, що клітини знаходяться глибоко у волосяних фолікулах і служать резервуаром для меланоцитів — клітин, що виробляють пігмент, відповідальних за колір волосся та шкіри.
Не можна ігнорувати той факт, що буквально кожного дня людські клітини зазнають атак на власну ДНК з таких джерел, як ультрафіолетове випромінювання, хімічний вплив і навіть наш власний процес клітинного метаболізму.
Як стверджують автори дослідження, ці пошкодження клітин провокують не лише старіння, а й також ризик розвитку раку, до прикладу, такого як меланома.
