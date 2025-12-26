Науковці розкрили неочікувану причину "старіння" волосся
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці розкрили неочікувану причину "старіння" волосся

Сиве волосся
Джерело:  The Independent

Більшість людей переконані в тому, що сиве волосся — одна з головних ознак старіння людини. Однак нещодавні дослідження вказують на те, що насправді це може бути лише зовнішньою ознакою складного захисту нашого організму від раку.

Головні тези:

  • Щодня наші клітини зазнають атак на власну ДНК з різних джерел.
  • Багатьом з них доводиться йти на своєрідну “самопожертву”, щоб врятувати людину від раку.

Чому насправді може сивіти волосся

За словами науковців, у межах нового масштабного дослідження вони змогли виявити вражаючий зв'язок між втратою пігменту у нашому волоссі та механізмами, які можуть стримувати смертельні види раку.

Що важливо розуміти, стовбурові клітини меланоцитів стали базою для цього відкриття.

Вчені звертають увагу на те, що клітини знаходяться глибоко у волосяних фолікулах і служать резервуаром для меланоцитів — клітин, що виробляють пігмент, відповідальних за колір волосся та шкіри.

За нормальних обставин стовбурові клітини меланоцитів поповнюють ці клітини, що виробляють пігмент, шляхом циклічної регенерації, процесу, що характеризується повторюваними фазами активності, відпочинку та оновлення синхронно з природними циклами росту та випадіння волосся.

Не можна ігнорувати той факт, що буквально кожного дня людські клітини зазнають атак на власну ДНК з таких джерел, як ультрафіолетове випромінювання, хімічний вплив і навіть наш власний процес клітинного метаболізму.

Як стверджують автори дослідження, ці пошкодження клітин провокують не лише старіння, а й також ризик розвитку раку, до прикладу, такого як меланома.

Видаляючи ці зрілі клітини з популяції стовбурових клітин, запобігається накопичення та можливе поширення генетичних мутацій або змін ДНК, які можуть сприяти розвитку раку. У певному сенсі, кожна сива волосина — це маленька перемога тілесної самопожертви: клітина вирішує зникнути, а не ризикувати перетворитися на злоякісну.

