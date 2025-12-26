Науковці розкрили неочікувану причину "старіння" волосся

Більшість людей переконані в тому, що сиве волосся — одна з головних ознак старіння людини. Однак нещодавні дослідження вказують на те, що насправді це може бути лише зовнішньою ознакою складного захисту нашого організму від раку.

Чому насправді може сивіти волосся

За словами науковців, у межах нового масштабного дослідження вони змогли виявити вражаючий зв'язок між втратою пігменту у нашому волоссі та механізмами, які можуть стримувати смертельні види раку.

Що важливо розуміти, стовбурові клітини меланоцитів стали базою для цього відкриття.

Вчені звертають увагу на те, що клітини знаходяться глибоко у волосяних фолікулах і служать резервуаром для меланоцитів — клітин, що виробляють пігмент, відповідальних за колір волосся та шкіри.

За нормальних обставин стовбурові клітини меланоцитів поповнюють ці клітини, що виробляють пігмент, шляхом циклічної регенерації, процесу, що характеризується повторюваними фазами активності, відпочинку та оновлення синхронно з природними циклами росту та випадіння волосся.

Не можна ігнорувати той факт, що буквально кожного дня людські клітини зазнають атак на власну ДНК з таких джерел, як ультрафіолетове випромінювання, хімічний вплив і навіть наш власний процес клітинного метаболізму.

Як стверджують автори дослідження, ці пошкодження клітин провокують не лише старіння, а й також ризик розвитку раку, до прикладу, такого як меланома.