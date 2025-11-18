Кейт Уинслет обратилась к женщинам, которые боятся старения

Известно британская актриса Кейт Уинслет откровенно рассказала журналистам, что жизнь научила ее по-настоящему ценить собственное тело и принимать изменения, которые невозможно избежать. К такому подходу она призывает других женщин.
Главные тезисы
- Актриса раскритиковала стереотипы о "незаметности" женщин после 40.
- Она призвала наслаждаться собой и каждым мгновением жизни, пока есть такая возможность.
Старение — не повод терять жажду к жизни
Во время подкаста "How to Fail with Elizabeth Day" звезда объяснила, что процесс старения стал для нее не страхом, а источником силы.
Кроме того, оно жестко раскритиковало стереотипы о женской "незаметности" после 40 лет — это выдумки, не имеющие ничего общего с реальной жизнью.
Актриса обратила внимание на то, что женщин приучают бояться менопаузы и изменений во внешности.
Винслет призывает игнорировать эти негативные тенденции и радоваться жизни, которая продолжается, несмотря на все проблемы и изменения во внешности.
По убеждению Кейт, с течением времени женщины становятся более "сочными" и наполняются мудростью.
Звезда также добавила, что часто нахваливает подруг не за похудение, а за их красоту.
