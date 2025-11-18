Кейт Уинслет обратилась к женщинам, которые боятся старения

Известно британская актриса Кейт Уинслет откровенно рассказала журналистам, что жизнь научила ее по-настоящему ценить собственное тело и принимать изменения, которые невозможно избежать. К такому подходу она призывает других женщин.

Старение — не повод терять жажду к жизни

Во время подкаста "How to Fail with Elizabeth Day" звезда объяснила, что процесс старения стал для нее не страхом, а источником силы.

Я отлично к этому отношусь. Думаю, что выгляжу просто невероятно, — призналась Кейт. Поделиться

Кроме того, оно жестко раскритиковало стереотипы о женской "незаметности" после 40 лет — это выдумки, не имеющие ничего общего с реальной жизнью.

Актриса обратила внимание на то, что женщин приучают бояться менопаузы и изменений во внешности.

Винслет призывает игнорировать эти негативные тенденции и радоваться жизни, которая продолжается, несмотря на все проблемы и изменения во внешности.

По убеждению Кейт, с течением времени женщины становятся более "сочными" и наполняются мудростью.

Звезда также добавила, что часто нахваливает подруг не за похудение, а за их красоту.