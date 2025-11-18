Кейт Вінслет звернулася до жінок, які бояться старіння

Відома британська акторка Кейт Вінслет відверто розповіла журналістам, що життя навчило її по-справжньому цінувати власне тіло та приймати зміни, яких неможливо уникнути. До такого підходу вона закликає й інших жінок.

Старіння — не привід втрачати жагу до життя

Під час подкасту "How to Fail with Elizabeth Day" зірка пояснила, що процес старіння став для неї не страхом, а джерелом сили.

Я чудово до цього ставлюся. Думаю, що виглядаю просто неймовірно, — зізналася Кейт. Поширити

Окрім того, воно жорстко розкритикувала стереотипи про жіночу "непомітність" після 40 років — це вигадки, які не мають нічого спільного з реальним життям.

Акторка звернула увагу на те, що жінок привчають боятися менопаузи та змін у зовнішності.

Вінслет закликає ігнорувати ці негативні тенденції та радіти життю, яке триває попри усі проблеми та зміни у зовнішності.

На переконання Кейт, з плином часу жінки стають лише "соковитішими" та наповнюються мудрістю.

Зірка також додала, що часто нахвалює подруг не за схуднення, а за їхню природну красу.