Вчені виявили неочікувану причину швидкого старіння жінок

У межах нового масштабного дослідження науковці дійшли висновку, що в жінок, які за своє життя народили чотирьох і більше дітей або ж не народили жодної дитини, фіксують пришвидшені темпи біологічного старіння.

Народження дітей та старіння мають зв'язок

Учасницями нового дослідження стати майже 15 тисяч жінок, які були близнючками, — це дало можливість враховувати генетичні фактори старіння.

Вчені звертають увагу на те, що народження та виховування великої кількості дітей потребує значних ресурсів.

Що важливо розуміти, їх організм отримує, скорочуючи витрати на відновлення клітин і ДНК.

Справді цікавим є те, що зв’язок бездітності з пришвидшеним старінням до кінця не змогли пояснити.

Науковці вже озвучили припущення, що на нього можуть впливати фактори способу життя жінок, що не мають дітей.