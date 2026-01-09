Вчені виявили неочікувану причину швидкого старіння жінок
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Вчені виявили неочікувану причину швидкого старіння жінок

Народження дітей та старіння мають зв'язок
Джерело:  Nature

У межах нового масштабного дослідження науковці дійшли висновку, що в жінок, які за своє життя народили чотирьох і більше дітей або ж не народили жодної дитини, фіксують пришвидшені темпи біологічного старіння. 

Головні тези:

  • Вчені хотіли зрозуміти, як збільшення тривалості життя впливає на народжуваність і навпаки. 
  • Дослідники не стверджують, що народження двох-трьох дітей є ефективним методом продовження життя жінок.

Народження дітей та старіння мають зв'язок

Учасницями нового дослідження стати майже 15 тисяч жінок, які були близнючками, — це дало можливість враховувати генетичні фактори старіння.

Вчені звертають увагу на те, що народження та виховування великої кількості дітей потребує значних ресурсів.

Що важливо розуміти, їх організм отримує, скорочуючи витрати на відновлення клітин і ДНК.

Справді цікавим є те, що зв’язок бездітності з пришвидшеним старінням до кінця не змогли пояснити.

Науковці вже озвучили припущення, що на нього можуть впливати фактори способу життя жінок, що не мають дітей.

Дослідники з’ясували, що жінки з двома-трьома дітьми жили найдовше серед усіх учасниць, як і ті, які народили дитину у віці від 24 до 38 років. Раннє народження дитини, наявність чотирьох і більше дітей або відсутність їх узагалі пов’язали з підвищеною кількістю епігенетичних маркерів старіння.

