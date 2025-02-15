На Покровському напрямку ЗСУ знищили понад 260 окупантів РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 22.00 15.02.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Загарбники завдали по території України 33 авіаційних удари, застосували 47 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 500 дронів-камікадзе та здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Сімнадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Торецька, Диліївки та Кримського, на даний час тривають два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Дворічна, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Колісниківка, Лозова та в напрямку Новоосинового, де українські захисники зупинили 26 ворожих атак, ще 11 боєзіткнень тривають.

На Покровському напрямку , від початку цієї доби окупанти 67 разів намагались просунутись на позиції українських підрозділів, противник атакував у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Удачне, Надіївка, Андріївка та Удачне. Наші захисники зупинили 47 штурмову дію противника. Бої тривають у двадцяти локаціях.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 536 окупантів, з них 261 — безповоротно. Також українські воїни знищили 23 бойові броньовані машини, чотири одиниці автомобільної техніки, один засіб РЕБ та два мотоцикли. До того ж пошкодили три танки, десять бойових броньованих машин, чотири автомобілі та артилерійську систему росіян.