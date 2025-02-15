На Покровском направлении ВСУ уничтожили более 260 оккупантов РФ с начала суток

По сравнению с прошлыми сутками противник значительно активизировал усилия, общее количество штурмовых действий увеличилось в два с половиной раза, с наибольшей активностью на Покровском направлении. Всего с начала этих суток произошло 250 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Более 260 оккупантов РФ были уничтожены ВСУ на Покровском направлении.
- Украинские военные продемонстрировали высокую эффективность в противодействии враждебным силам.
- На фронте произошло 250 боевых столкновений, наибольшая активность наблюдается на Покровском направлении.
Актуальная ситуация на фронте 15 февраля
Оперативная информация по состоянию на 22.00 15.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Захватчики нанесли по территории Украины 33 авиационных удара, применили 47 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 500 дронов-камикадзе и произвели около четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Тихого и в направлении Казачьей Лопани. Бой продолжается в районе Волчанск, ситуация контролируемая.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселовка, Колесниковка, Лозовая и в направлении Новоосинового, где украинские защитники остановили 26 вражеских атак, еще 11 боестолкновений продолжаются.
На Лиманском направлении российские захватчики 26 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новоегоровка, Грековка, Колодец, Ямполевка, Терны, Торское и Диброва. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.
Пять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении , еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор, оккупанты пытаются продвигаться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Предтечино, Ступочек, Белой Горы и в районе Временного Яра. Силы обороны отразили 24 атаки захватчиков, пять боестолкновений продолжаются.
Семнадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецка, Дилиевки и Крымского, в настоящее время продолжаются два боестолкновения.
На Покровском направлении с начала этих суток оккупанты 67 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений, противник атаковал в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлино. Наши защитники остановили 47 штурмовое действие противника. Бои продолжаются в двадцати локациях.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 536 оккупантов, из них 261 — безвозвратно. Также украинские воины уничтожили 23 боевых бронированных машин, четыре единицы автомобильной техники, одно средство РЭБ и два мотоцикла. К тому же повредили три танка, десять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и артиллерийскую систему россиян.
В Новопавловском направлении враг 24 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах Зеленовки, Разлива, Нового Комара, Новоселки и Великой Новоселки. Четырнадцать боестолкновений не утихают до сих пор.
На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Новоандреевки, успеха не имел.
На Приднепровском направлении наши войска отразили восемь безрезультатных попыток противника атаковать позиции украинцев.
На Курском направлении захватчик с начала суток девять раз предпринимал наступательные действия, все атаки врага отражены.
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