На Покровском направлении ВСУ уничтожили более 260 оккупантов РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 22.00 15.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Захватчики нанесли по территории Украины 33 авиационных удара, применили 47 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 500 дронов-камикадзе и произвели около четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Тихого и в направлении Казачьей Лопани. Бой продолжается в районе Волчанск, ситуация контролируемая.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселовка, Колесниковка, Лозовая и в направлении Новоосинового, где украинские защитники остановили 26 вражеских атак, еще 11 боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 26 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новоегоровка, Грековка, Колодец, Ямполевка, Терны, Торское и Диброва. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

Пять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении , еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор, оккупанты пытаются продвигаться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Предтечино, Ступочек, Белой Горы и в районе Временного Яра. Силы обороны отразили 24 атаки захватчиков, пять боестолкновений продолжаются.