На Сонці стався новий потужний спалах. Коли очікувати магнітної бурі
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

На Сонці стався новий потужний спалах. Коли очікувати магнітної бурі

Спалах на Сонці
Джерело:  Space.com

За інформацією астрофізиків, наразі Сонце увійшло у максимальну фазу активності у нинішньому циклі і все частіше викикидає потужні спалахи, які провокують магнітні бурі на Землі.

Головні тези:

  • Сонце увійшло у максимальну фазу активності та викидає потужні спалахи, що провокують магнітні бурі на Землі.
  • 24 жовтня відбувся найпотужніший спалах на Сонці у цьому циклі класу Х, який призвів до короткострокового відключення радіозв'язку над Австралією та Південно-Східною Азією.
  • Прогнозується, що магнітна буря викликана корональним викидом маси накриє Землю 26 жовтня, але буде слабкою і досягне лише категорії G1.
  • На початку жовтня магнітна буря сягнула категорії G4, викликана корональним викидом маси на Сонці, але не досягла максимальної позначки G5.
  • Слід стежити за розвитком ситуації, оскільки активність сонячних спалахів може мати вплив на наше планетарне середовище.

Що відомо про нову потужну магнітну бурю на Землі після чергового спалаху на Сонці

Зазначається, що 24 жовтня на Сонці стався найпотужніший спалах у цьому циклі класу Х.

Астрофізики додають, що джерелом спалаху стала пляма AR3869. Зокрема, екстремальне ультрафіолетове випромінювання, яке виникло внаслідок спалаху, спровокувало короткострокове відключення радіозв'язку над Австралією та Південно-Східною Азією.

Спалах відбувався одночасно з корональним викидом маси.

Як і очікувалося з поверненням багатьох регіонів, також повернулася велика активність сонячних спалахів. AR3869 не гаяв часу, відразу відправивши спалах X3.3 раніше сьогодні з великим КВМ. За цими регіонами необхідно буде спостерігати найближчими днями, оскільки вони будуть обертатися на захід і повернуті до Землі, — зазначила космічний синоптик Сара Хауссил.

На Сонці стався надпотужний спалах
Спалах на Сонці

Видання зазначає, що малоймовірно, що суттєва частина нинішнього КВМ торкнеться планети через положення плями на Сонці.

Однак портал зі спостереження за погодою у космосі SpaceWeather зазначає, що відповідно до прогнозу Національного управління океанографічних та атмосферних досліджень США, магнітна буря викликана цим корональним викидом маси, накриє Землю 26 жовтня.

Однак вона буде слабкою і досяге лише категорії G1.

Що відомо про потужні магнітні бурі у жовтні

На початку місяця Сонце випустило велику хмару плазми та випромінювання, як дісталось Землі 10 жовтня. 

Хмара сонячного випромінювання переміщувалась зі швидкістю 4 млн км на годину.

У Центрі прогнозування космічної погоди додали, що викликана корональним викидом маси на Сонці магнітна буря сягнула категорії G4, трохи недотягнувши до максимальної позначки G5.

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Категорія
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