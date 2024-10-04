Астрофізики зафіксували 3 жовтня найбільш потужний спалах на Сонці у рамках нинішнього циклу класу X9.05. Зокрема, через цей спалах сталось короткострокове відключення радіозв'язку над Африкою та Європою.

Що відомо про один з найбільш потужних за останній час спалахів на Сонці

Зазначається, що джерелом спалахів став регіон сонячних плям AR3842. Зокрема, 1 жовтня у цьому регіоні був зафіксований спалах класу X7.1 з корональним викидом маси.

Його рух у напрямку Землі спровокував магнітну бурю, яка вируватиме на Землі у період 3-5 жовтня.

За словами космічного синоптика і метеоролога Сари Хауссил, новий потужний спалах на Сонці також супроводжувався корональним викидом маси.

На даний момент я чекаю зіткнення з Землею наприкінці 5-го — початку 6-го числа, — додала науковець. Поширити

Земля та Сонце

Корональні викиди маси містять заряджені частинки — іони, які під час зіткнення з магнітосферою Землі, можуть викликати геомагнітні бурі.

У період цих бурь іони вступають у взаємодію із газами в атмосфері Землі, вивільняючи енергію у формі світла. Це явище відомо під назвою північне сяйво.

Підкреслюється, що короткострокове відключення радіозв'язку сталось через хмару сонячного випромінювання, яка досягла Землі і іонізувала верхні шари атмосфери.

В результаті цієї іонізації виникає щильне середовище, яке блокує проходження високочастотних короткохвильових радіосигналів, які використовуються для забезпечення зв’язку на далекі відстані.

Оскільки ці радіохвилі проходять через іонізовані (електрично заряджені) шари, вони втрачають енергію через зростання зіткнень з електронами, які можуть послабити або повністю поглинути радіосигнали.

Спалах, що стався на Сонці, 3 жовтня, є найпотужнішим за останні 7 років.

Попередні рекордсмени були зареєстровані у 2017 році, тоді Сонце випустило спалахи класу X13.3 та X11.8.

Сонячні спалахи класифікують виходячи з їхньої сили. Клас Х — найпотужніші. Спалахи класу M у 10 разів менш потужні, ніж клас X, за ними йдуть спалахи класу C, які в 10 разів слабші, ніж клас M. Спалахи класу B у 10 разів слабші, ніж клас C, а спалахи класу A у 10 разів слабші, ніж клас B, і не мають помітного впливу на Землю.

Які прогнози щодо магнітних бурь на Землі

Наразі потужна магнітна буря вже вирує на Землі у період з 3 по 5 жовтня внаслідок потужного спалаху на Сонці, який стався 1 жовтня.

Скоріш за все, щонайменше через кілька днів після закінчення цієї магнітної бурі може початись нова, спричинена останнім спалахом.