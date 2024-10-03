За інформацією астрофізиків, 2 жовтня стався один з наймасштабніших спалахів на Сонці у рамках нинішнього циклу. У зв'язку з цим науковці прогнозують потужну магнітну бурю упродовж кількох днів.

Що відомо про потужний спалах на Сонці

Науковці визначили, що потужний спалах на Сонці належить до групи плям AR3842, що розташована поблизу екватора зірки.

Вибух був оцінений у X7.1, або другим за потужністю з початку поточного 25-го сонячного циклу, який триває з 2019 року.

Потужнішим був лише вибух силою X8.7 також у травні цього року.

Спалах на Сонці

Зокрема, випромінювання після вибуху отримує швидкість близьку до швидкості світла і прибуває до Землі значно раніше за частки матерії.

Так, це випромінювання призвело до іонізації верхніх шарів атмосфери вже за кілька хвилин, створивши тимчасове радіозатемнення над великими частинами Тихого океану, включаючи Гаваї.

Оскільки в Україні у той час була ніч, вплив відчути було важко.

За оцінками науковців, вибух викликав корональний викид маси у вигляді хмари плазми та радіації, яка із великою швидкістю переміщується у космічному просторі.

Ці хмари здатні досягати Землі за період від 1 до 5 днів.

Науковці з NASA змоделювали наближення цієї хмари до Землі.

Коли очікувати магнітної бурі на Землі

Відповідної до цього моделювання, найбільш інтенсивний викид має оминути Землю, однак нашу планету охопить потужна магнітна буря, якій вже було присвоєно померанчовий та жовтий рівні.

Прогнозується, що перша хмара сонячної радіації досягне Землі вже 3 жовтня, провокуючи незначні збурення рівня G1.

Однак ключове надходження сонячного випромінювання до Землі очікується 4 або 5 жовтня.

Очікується, що рівень збурень досягне рівня G3, тобто сильного.

На цьому рівні можливі незначні проблеми в електромережах, невеликий вплив на космічні кораблі та супутники, яким може знадобитися корекція висоти, а також перебої в супутниковою навігацією та низькочастотною радіонавігацією.