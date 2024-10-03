Землю покроет мощная магнитная буря. Названы даты
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Землю покроет мощная магнитная буря. Названы даты

Вспышка на Солнце
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Источник:  Live Science

По информации астрофизиков, 2 октября произошла одна из самых масштабных вспышек на Солнце в рамках нынешнего цикла. В этой связи ученые прогнозируют мощную магнитную бурю в течение нескольких дней.

Главные тезисы

  • Одна из самых масштабных вспышек на Солнце произошла 2 октября, что приведет к мощной магнитной буре на Земле в течение нескольких дней.
  • Мощностью X7.1, вспышка стала второй по мощности с начала текущего солнечного цикла, начатого в 2019 году.
  • Ожидается, что магнитная буря может вызвать проблемы в работе электросетей, спутников и навигационных систем.
  • Полярные сияния будут наблюдаться в районе 50 градусов широты, включая некоторые регионы Украины.
  • Прогнозируется, что уровень возмущений достигнет уровня G3, что может привести к проблемам в работе электросетей и спутников.

Что известно о мощной вспышке на Солнце

Ученые определили, что мощная вспышка на Солнце принадлежит к группе пятен AR3842, расположена вблизи экватора звезды.

Взрыв был оценен в X7.1 или вторым по мощности с начала текущего 25-го солнечного цикла, который продолжается с 2019 года.

Более мощным был только взрыв силой X8.7 также в мае этого года.

Землю накроет мощная магнитная буря 4-5 октября
Вспышка на Солнце

В частности, излучение после взрыва получает скорость близкую к скорости света и прибывает к Земле значительно раньше долей материи.

Так, это излучение привело к ионизации верхних слоев атмосферы уже через несколько минут, создав временное радиотемнение над большими частями Тихого океана, включая Гавайи.

Поскольку в Украине в то время была ночь, влияние ощутить было тяжело.

По оценкам ученых, взрыв вызвал корональный выброс массы в виде облака плазмы и радиации, которая с большой скоростью перемещается в космическом пространстве.

Эти облака способны достигать Земли за период от 1 до 5 дней.

Ученые из NASA смоделировали приближение этого облака к Земле.

Когда ждать магнитной бури на Земле

Согласно этому моделированию наиболее интенсивный выброс должен обойти Землю, однако нашу планету охватит мощная магнитная буря, которой уже был присвоен оранжевый и желтый уровни.

Прогнозируется, что первое облако солнечной радиации достигнет Земли уже 3 октября, провоцируя незначительные возмущения уровня G1.

Однако ключевое поступление солнечного излучения к Земле ожидается 4 или 5 октября.

Ожидается, что уровень возмущений достигнет уровня G3, то есть сильного.

На этом уровне возможны незначительные проблемы в электросетях, небольшое влияние на космические корабли и спутники, которым может потребоваться коррекция высоты, а также перебои в спутниковой навигации и низкочастотной радионавигации.

Полярные сияния будут наблюдаться в районе 50 градусов широты, то есть могут дойти чуть южнее Киева.

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