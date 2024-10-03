По информации астрофизиков, 2 октября произошла одна из самых масштабных вспышек на Солнце в рамках нынешнего цикла. В этой связи ученые прогнозируют мощную магнитную бурю в течение нескольких дней.
Главные тезисы
- Одна из самых масштабных вспышек на Солнце произошла 2 октября, что приведет к мощной магнитной буре на Земле в течение нескольких дней.
- Мощностью X7.1, вспышка стала второй по мощности с начала текущего солнечного цикла, начатого в 2019 году.
- Ожидается, что магнитная буря может вызвать проблемы в работе электросетей, спутников и навигационных систем.
- Полярные сияния будут наблюдаться в районе 50 градусов широты, включая некоторые регионы Украины.
- Прогнозируется, что уровень возмущений достигнет уровня G3, что может привести к проблемам в работе электросетей и спутников.
Что известно о мощной вспышке на Солнце
Ученые определили, что мощная вспышка на Солнце принадлежит к группе пятен AR3842, расположена вблизи экватора звезды.
Взрыв был оценен в X7.1 или вторым по мощности с начала текущего 25-го солнечного цикла, который продолжается с 2019 года.
Более мощным был только взрыв силой X8.7 также в мае этого года.
В частности, излучение после взрыва получает скорость близкую к скорости света и прибывает к Земле значительно раньше долей материи.
Так, это излучение привело к ионизации верхних слоев атмосферы уже через несколько минут, создав временное радиотемнение над большими частями Тихого океана, включая Гавайи.
Поскольку в Украине в то время была ночь, влияние ощутить было тяжело.
По оценкам ученых, взрыв вызвал корональный выброс массы в виде облака плазмы и радиации, которая с большой скоростью перемещается в космическом пространстве.
Эти облака способны достигать Земли за период от 1 до 5 дней.
Ученые из NASA смоделировали приближение этого облака к Земле.
Когда ждать магнитной бури на Земле
Согласно этому моделированию наиболее интенсивный выброс должен обойти Землю, однако нашу планету охватит мощная магнитная буря, которой уже был присвоен оранжевый и желтый уровни.
Прогнозируется, что первое облако солнечной радиации достигнет Земли уже 3 октября, провоцируя незначительные возмущения уровня G1.
Однако ключевое поступление солнечного излучения к Земле ожидается 4 или 5 октября.
Ожидается, что уровень возмущений достигнет уровня G3, то есть сильного.
На этом уровне возможны незначительные проблемы в электросетях, небольшое влияние на космические корабли и спутники, которым может потребоваться коррекция высоты, а также перебои в спутниковой навигации и низкочастотной радионавигации.
Полярные сияния будут наблюдаться в районе 50 градусов широты, то есть могут дойти чуть южнее Киева.
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