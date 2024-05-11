Мощные магнитные бури ухудшили спутниковую связь сети Starlink

11 мая компания Илона Маска SpaceX предупредила о значительном ухудшении спутниковой связи. Как оказалось, причиной тому явилось естественное явление.

Starlink "завис" из-за магнитных бурь

Ранее о плохой работе "старлинков" заявил сам Илон Маск в соцсети "Х".

Бизнесмен рассказал, что спутники Starlink находятся под сильным давлением, но сейчас "держатся". Негативное влияние на спутниковую связь оказала магнитная буря. Поделиться

По данным, Национального управления океанических и атмосферных исследований США, она является крупнейшей за последние 20 лет. В последний раз более мощное давление фиксировали в октябре 2023 года.

Аналитики прогнозируют, что магнитная буря, вероятно, будет продолжаться в течение выходных, представляя угрозу для работы навигационных систем, электросетей и спутниковой навигации.

Заметим, что Starlink владеет примерно 60% из примерно 7500 вращающихся вокруг Земли спутников и является господствующим игроком в спутниковом Интернете.

Тысячи спутников Starlink на низкой околоземной орбите используют межспутниковые лазерные каналы для передачи данных между собой в космосе со скоростью света, что позволяет сети предложить интернет-покрытие по всему миру. Поделиться

Россияне используют Starlink в Украине

Еще в феврале этого года в украинской разведке заявили, что россияне используют "старлинки" на оккупированных территориях. Сам Маск возразил, что компания продавала эти системы стране-агрессору.

В ГУР предполагают, что оккупанты покупают "старлинки" через третьи страны, то есть осуществляют контрабанду.

Как пишет Bloomberg, Пентагон вместе с компанией SpaceX и украинским правительством приняли меры, чтобы воспрепятствовать несанкционированному использованию интернет-терминалов Starlink российскими военными. В оборонном ведомстве не раскрывают способы и тактики. Там говорят, что удалось уменьшить использованием оккупантами "старлинков". Впрочем, проблема остается актуальной.