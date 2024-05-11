Потужні магнітні бурі погіршили супутниковий зв'язок мережі Starlink

11 травня компанія Ілона Маска SpaceX попередила про значне погіршення супутникового зв'язку. Як виявилося, причиною тому стало природне явище.

Starlink "завис" через магнітні бурі

Раніше про погану роботу "старлінків" заявив сам Ілон Маск у соцмережі "Х".

Бізнесмен розповів, що супутники Starlink перебувають під сильним тиском, але наразі "тримаються". Негативний вплив на супутниковий зв'язок спричинила магнітна буря. Поширити

За даними, Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, вона є найбільшою за останні 20 років. Востаннє потужніший тиск фіксували у жовтні 2023 року.

Аналітики прогнозують, що магнітна буря, ймовірно, триватиме протягом вихідних, становлячи загрозу для роботи навігаційних систем, електромереж та супутникової навігації.

Зауважимо, що Starlink володіє приблизно 60% із приблизно 7500 супутників, що обертаються навколо Землі, і є панівним гравцем у супутниковому Інтернеті.

Тисячі супутників Starlink на низькій навколоземній орбіті використовують міжсупутникові лазерні канали для передачі даних між собою в космосі зі швидкістю світла, що дозволяє мережі запропонувати інтернет-покриття по всьому світу. Поширити

Росіяни використовують Starlink в Україні

Ще у лютому цього року в українській розвідці заявили, що росіяни використовують "старлінки" на окупованих територіях. Сам Маск заперечив, що компанія продавала ці системи країні-агресорці.

У ГУР припускають, що окупанти купують "старлінки" через треті країни, тобто здійснюють контрабанду.

Як пише Bloomberg, Пентагон разом з компанією SpaceX та українським урядом вжили заходів, щоб перешкодити несанкціонованому використанню інтернет-терміналів Starlink російськими військовими. В оборонному відомстві не розкривають способів і тактик. Там кажуть, що наразі вдалося зменшити використанням окупантами "старлінків". Втім, проблема ще залишається актуальною.