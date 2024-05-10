Уже скоро нашу планету охватит мощная магнитная буря класса G4. Что важно понимать, G4 – вторая по величине геомагнитная буря по шкале NOAA.
Магнитные бури в мае. Когда они будут и к чему готовиться
Согласно данным The Watchers, множественные выбросы корональной массы "обрушатся" на Землю уже к концу дня 10 мая и 11 мая.
Самое сильное влияние G4 можно будет ощутить 11 мая, а вот последствия магнитной бури — уже 12 и 13 мая.
Кроме того, сообщается, что после этого начнется вспышка, которая произошла на Солнце 8 мая.
Четвертый выброс образовался во время солнечной вспышки 9 мая. Он также столкнется с Землей через 2-3 дня, ухудшив и так серьезно нарушенные условия.
Почему майская магнитная буря может стать уникальной
Более того, указано, что 9 мая произошла еще одна солнечная вспышка класса X. Как сообщается, вполне вероятно, что этот выброс также направляется к Земле.
Согласно прогнозам экспертов, солнечная активность будет сохраняться на высоком или очень высоком уровне до 11 мая.
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