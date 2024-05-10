Землю накроет мощная магнитная буря — опасные даты
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Землю накроет мощная магнитная буря — опасные даты

магнитная буря
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Источник:  online.ua

Уже скоро нашу планету охватит мощная магнитная буря класса G4. Что важно понимать, G4 – вторая по величине геомагнитная буря по шкале NOAA.

Магнитные бури в мае. Когда они будут и к чему готовиться

Согласно данным The Watchers, множественные выбросы корональной массы "обрушатся" на Землю уже к концу дня 10 мая и 11 мая.

Самое сильное влияние G4 можно будет ощутить 11 мая, а вот последствия магнитной бури — уже 12 и 13 мая.

Магнитная буря начнется поздно вечером 10 мая. Ожидается, что три вспышки, покинувшие Солнце 8 и 9 мая, сольются в одну и столкнутся с Землей. Такие выбросы ученые называют "каннибальскими", — сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что после этого начнется вспышка, которая произошла на Солнце 8 мая.

Четвертый выброс образовался во время солнечной вспышки 9 мая. Он также столкнется с Землей через 2-3 дня, ухудшив и так серьезно нарушенные условия.

Фото: скриншот

Почему майская магнитная буря может стать уникальной

Более того, указано, что 9 мая произошла еще одна солнечная вспышка класса X. Как сообщается, вполне вероятно, что этот выброс также направляется к Земле.

Объедините все это вместе, и вы получите очень серьезную солнечную активность, которая приведет к сильной геомагнитной буре в течение следующих нескольких дней. Эта последовательность событий будет долго анализироваться и обязательно войдет в учебники истории, — отмечает ресурс The Watchers.

Согласно прогнозам экспертов, солнечная активность будет сохраняться на высоком или очень высоком уровне до 11 мая.

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