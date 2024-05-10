Землю накриє потужна магнітна буря — небезпечні дати
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Землю накриє потужна магнітна буря — небезпечні дати

магнітна буря
Джерело:  online.ua

Уже незабаром нашу планету охопить потужна магнітна буря класу G4. Що важливо розуміти, G4 — друга за величиною геомагнітна буря за шкалою NOAA.

Магнітні бурі у травні. Коли вони будуть та до чого готуватися

Згідно з даними The Watchers, множинні викиди корональної маси “зваляться” на Землю вже під кінець дня 10 травня і 11 травня.

Найсильніший вплив G4 можна буде відчути 11 травня, а от наслідки магнітної бурі — уже 12 і 13 травня.

Магнітна буря почнеться вже пізно ввечері 10 травня. Очікується, що три спалахи, які покинули Сонце 8 і 9 травня, зіллються в один і зіткнуться із Землею. Такі викиди вчені називають "канібальськими", — йдеться в повідомленні.

Окрім того, наголошується, що після цього розпочнеться спалах, який стався на Сонці 8 травня.

Четвертий викид утворився під час сонячного спалаху 9 травня. Він також зіткнеться із Землею через 2-3 дні, погіршивши і без того серйозно порушені умови.

Фото: скриншот

Чому травнева магнітна буря може стати унікальною

Ба більше, вказано, що 9 травня стався ще один сонячний спалах класу X. Як повідомляється, цілком імовірно, що цей викид також прямує до Землі.

Об'єднайте все це разом, і ви отримаєте надзвичайно активну сонячну активність, яка призведе до сильної геомагнітної бурі протягом наступних кількох днів. Ця послідовність подій буде довго аналізуватися і обов'язково увійде до підручників історії, — зазначає ресурс The Watchers.

Згідно з прогнозами експертів, сонячна активність буде зберігатися на високому або дуже високому рівні до 11 травня.

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