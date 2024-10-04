Астрофизики зафиксировали 3 октября наиболее мощную вспышку на Солнце в рамках нынешнего цикла класса X9.05. В частности, из-за этой вспышки произошло краткосрочное отключение радиосвязи над Африкой и Европой.
Главные тезисы
- Астрофизики зафиксировали самую мощную вспышку на Солнце за последние 7 лет, класса X9.05, вызвавшую короткосрочное отключение радиосвязи над Африкой и Европой.
- Ионизированные частицы и корональные выбросы массы после вспышки на Солнце привели к магнитным бурям на Земле, вызывая геомагнитные явления, такие как северное сияние.
- Магнитные бури могут вызывать краткосрочное отключение радиосвязи, благодаря ионизации верхних слоев атмосферы Земли, что осложняет прохождение радиосигналов.
- Солнечные вспышки классифицируются по силе: класс X - самые мощные. Прогнозируется начало новой магнитной бури на Земле после окончания текущего цикла.
- Ученые предупреждают о возможных последствиях магнитных бурь на Земле и призывают быть готовыми к воздействию ионизированных частиц и геомагнитных возмущений.
Что известно об одной из самых мощных за последнее время вспышек на Солнце
Отмечается, что источником вспышек стал регион солнечных пятен AR3842. В частности, 1 октября в этом регионе была зафиксирована вспышка класса X7.1 с корональным выбросом массы.
Его движение в направлении Земли спровоцировало магнитную бурю, которая будет бушевать на Земле в период 3-5 октября.
По словам космического синоптика и метеоролога Сары Хауссил, новая мощная вспышка на Солнце также сопровождалась корональным выбросом массы.
Корональные выбросы массы содержат заряженные частицы — ионы, которые при столкновении с магнитосферой Земли могут вызвать геомагнитные бури.
В период этих бурь ионы вступают во взаимодействие с газами в атмосфере Земли, высвобождая энергию в форме света. Это явление известно под названием северное сияние.
Подчеркивается, что краткосрочное отключение радиосвязи произошло из-за облака солнечного излучения, которое достигло Земли и ионизировало верхние слои атмосферы.
В результате этой ионизации возникает плотная среда, блокирующая прохождение высокочастотных коротковолновых радиосигналов, используемых для обеспечения связи на дальние расстояния.
Поскольку эти радиоволны проходят через ионизированные (электрически заряженные) слои, они теряют энергию из-за роста столкновений с электронами, которые могут ослабить или полностью поглотить радиосигналы.
Вспышка, произошедшая на Солнце, 3 октября, является самой мощной за последние 7 лет.
Предыдущие рекордсмены были зарегистрированы в 2017 году, тогда Солнце выпустило вспышки класса X13.3 и X11.8.
Солнечные вспышки классифицируют исходя из их силы. Класс Х — самые мощные. Вспышки класса M в 10 раз менее мощные, чем класс X, за ними следуют вспышки класса C, которые в 10 раз слабее класса M. Вспышки класса B в 10 раз слабее класса C, а вспышки класса A в 10 раз слабее , чем класс B, и не оказывают заметного влияния на Землю.
Какие прогнозы по магнитным бурям на Земле
Сейчас мощная магнитная буря уже бурлит на Земле в период с 3 по 5 октября в результате мощной вспышки на Солнце, которая произошла 1 октября.
Скорее всего, по меньшей мере через несколько дней после окончания этой магнитной бури может начаться новая, вызванная последней вспышкой.
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