По информации астрофизиков, в настоящее время Солнце вошло в максимальную фазу активности в нынешнем цикле и все чаще выбрасывает мощные вспышки, провоцирующие магнитные бури на Земле.
Главные тезисы
- Солнце испытывает максимальную фазу активности, вызывая очередные мощные вспышки и магнитные бури на Земле.
- На последствия сверхмощной вспышки на Солнце реагировало даже радиовещание в Австралии и Юго-Восточной Азии.
- Прогнозируется слабая магнитная буря на Земле после коронального выброса массы солнечной вспышки, достигающая категории G1.
- В начале октября Землю застигла мощная магнитная буря категории G4, почти дотянув до максимального уровня G5.
- Источником сверхмощной вспышки стало пятно AR3869 на Солнце, приводящее к увеличенной активности солнечных вспышек.
Что известно о новой мощной магнитной буре на Земле после очередной вспышки на Солнце
Отмечается, что 24 октября на Солнце произошла самая мощная вспышка в этом цикле класса Х.
Астрофизики добавляют, что источником вспышки стало пятно AR3869. В частности, экстремальное ультрафиолетовое излучение, возникшее в результате вспышки, спровоцировало краткосрочное отключение радиосвязи над Австралией и Юго-Восточной Азией.
Вспышка происходила одновременно с корональным выбросом массы.
Маловероятно, что существенная часть нынешнего КВМ коснется планеты из-за положения пятна на Солнце.
Однако портал по наблюдению за погодой в космосе SpaceWeather отмечает, согласно прогнозу Национального управления океанографических и атмосферных исследований США, магнитная буря вызвана этим корональным выбросом массы, накроет Землю 26 октября.
Однако она будет слабой и достигнет только категории G1.
Что известно о мощных магнитных бурях в октябре
В начале месяца Солнце выпустило большое облако плазмы и излучения, как досталось Земле 10 октября.
Облако солнечного излучения перемещалось со скоростью 4 млн км в час.
В Центре прогнозирования космической погоды добавили, что вызванная корональным выбросом массы на Солнце магнитная буря достигла категории G4, немного недотянув до максимальной отметки G5.
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