По информации астрофизиков, в настоящее время Солнце вошло в максимальную фазу активности в нынешнем цикле и все чаще выбрасывает мощные вспышки, провоцирующие магнитные бури на Земле.

Что известно о новой мощной магнитной буре на Земле после очередной вспышки на Солнце

Отмечается, что 24 октября на Солнце произошла самая мощная вспышка в этом цикле класса Х.

Астрофизики добавляют, что источником вспышки стало пятно AR3869. В частности, экстремальное ультрафиолетовое излучение, возникшее в результате вспышки, спровоцировало краткосрочное отключение радиосвязи над Австралией и Юго-Восточной Азией.

Вспышка происходила одновременно с корональным выбросом массы.

Как и ожидалось с возвращением многих регионов, также возвратилась большая активность солнечных вспышек. AR3869 не терял времени, сразу отправив вспышку X3.3 раньше сегодня с большим КВМ. За этими регионами необходимо будет наблюдать в ближайшие дни, поскольку они будут обращаться к западу и возвращены к Земле, — отметила космический синоптик Сара Хауссил. Поделиться

Вспышка на Солнце

Маловероятно, что существенная часть нынешнего КВМ коснется планеты из-за положения пятна на Солнце.

Однако портал по наблюдению за погодой в космосе SpaceWeather отмечает , согласно прогнозу Национального управления океанографических и атмосферных исследований США, магнитная буря вызвана этим корональным выбросом массы, накроет Землю 26 октября.

Однако она будет слабой и достигнет только категории G1.

Что известно о мощных магнитных бурях в октябре

В начале месяца Солнце выпустило большое облако плазмы и излучения, как досталось Земле 10 октября.

Облако солнечного излучения перемещалось со скоростью 4 млн км в час.

В Центре прогнозирования космической погоды добавили, что вызванная корональным выбросом массы на Солнце магнитная буря достигла категории G4, немного недотянув до максимальной отметки G5.