Землю охватила мощная магнитная буря. Сколько она продлится

Солнце на протяжении последних дней выпустило большое облако плазмы и излучения, как досталось Земле 10 октября.

Что известно о последствиях новой мощной магнитной бури на Земле

Отмечается, что магнитная буря позволит увидеть северные сияния в районах на юге планеты, где их увидеть невозможно.

В настоящее время ожидается, что она прибудет завтра утром или в полдень по восточному времени и, возможно, продлится до следующего дня, спрогнозировал накануне, 9 октября, Шон Даль из Центра прогнозирования космической погоды. Поделиться

Подчеркивается, что облако солнечного излучения перемещается со скоростью 4 млн. км в час.

В Центре прогнозирования космической погоды добавляют, что вызванная корональным выбросом массы на Солнце магнитная буря достигнет категории G4, немного недотянув до максимальной отметки G5.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Когда КВМ врезаются в магнитосферу Земли, они могут вызвать магнитные бури. Эти возмущения в свою очередь могут повлиять на работу спутников, GPS и радиосигналов.

Магнитные бури на нашей планете не утихают уже больше недели. Нынешние возмущения обозначены как сильные, К-индекс превысил 8. По прогнозам, магнитная буря на Земле затянется до 12 октября.

Воздействие магнитной бури на состояние самочувствия