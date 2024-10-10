Землю охватила мощная магнитная буря. Сколько она продлится

Солнце на протяжении последних дней выпустило большое облако плазмы и излучения, как досталось Земле 10 октября.
Главные тезисы
- Прогнозируется, что новая мощная магнитная буря продлится до 12 октября и может негативно повлиять на работу спутников, GPS и радиосигналов.
- Магнитные бури, вызванные потоками заряженных частиц от Солнца, могут иметь различную интенсивность и продолжительность, что важно для здоровья людей и состояния природы.
- Уже более недели на Земле идут мощные магнитные бури, при этом сейчас отмечается K-индекс более 8.
- Магнитные бури могут привести к перебоям в работе связи и оказывать влияние на самочувствие людей, вызывая головные боли, головокружение, бессонницу и другие неприятные симптомы.
- Новая мощная магнитная буря, достигнувшая категории G4, может увеличить видимость северных сияний даже в регионах, где обычно их не видно.
Что известно о последствиях новой мощной магнитной бури на Земле
Отмечается, что магнитная буря позволит увидеть северные сияния в районах на юге планеты, где их увидеть невозможно.
Подчеркивается, что облако солнечного излучения перемещается со скоростью 4 млн. км в час.
В Центре прогнозирования космической погоды добавляют, что вызванная корональным выбросом массы на Солнце магнитная буря достигнет категории G4, немного недотянув до максимальной отметки G5.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Когда КВМ врезаются в магнитосферу Земли, они могут вызвать магнитные бури. Эти возмущения в свою очередь могут повлиять на работу спутников, GPS и радиосигналов.
Магнитные бури на нашей планете не утихают уже больше недели. Нынешние возмущения обозначены как сильные, К-индекс превысил 8. По прогнозам, магнитная буря на Земле затянется до 12 октября.
Магнитные бури — это возмущение геомагнитного поля Земли с разной продолжительностью и интенсивностью. Они соединены с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызвать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.
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