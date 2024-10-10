Що відомо про наслідки нової потужної магнітної бурі на Землі

Зазначається, що магнітна буря дозволить побачити північні сяйва у районах на півдні планети, де зазвичай їх побачити неможливо.

В даний час очікується, що вона прибуде завтра вранці або опівдні за східним часом і, можливо, продовжиться до наступного дня, — спрогнозував напередодні, 9 жовтня, Шон Даль із Центру прогнозування космічної погоди. Поширити

Підкреслюється, що хмара сонячного випромінювання переміщується зі швидкістю 4 млн км на годину.

У Центрі прогнозування космічної погоди додають, що викликана корональним викидом маси на Сонці магнітна буря сягне категорії G4, трохи недотягнувши до максимальної позначки G5.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я

Коли КВМ врізаються в магнітосферу Землі, можуть викликати магнітні бурі. Ці обурення, у свою чергу, можуть вплинути на роботу супутників, GPS та радіосигналів.

Магнітні бурі на нашій планеті не вщухають вже більше тижня. Нинішні обурення позначені як сильні, К-індекс перевищив 8. За прогнозами магнітна буря на Землі затягнеться до 12 жовтня.

Вплив магнітної бурі на стан самопочуття