Сонце протягом кількох останніх днів випустило велику хмару плазми та випромінювання, як дісталось Землі 10 жовтня.
Головні тези:
- Магнітна буря, спричинена сонячним викидом маси, дозволить побачити північні сяйва навіть у районах, де зазвичай їх не видно.
- Прогнозується, що магнітна буря триватиме до 11 жовтня та може вплинути на роботу супутників, GPS та радіосигналів.
- Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв'язку та впливати на самопочуття та здоров'я людей, зокрема можуть спостерігатися головний біль, запаморочення та безсоння.
- Зазначається, що нинішні обурення геомагнітного поля Землі позначені як сильні, з прогнозом тривалості до 12 жовтня.
- Магнітні бурі викликаються потоками заряджених частинок від Сонця та можуть мати різну інтенсивність та тривалість, що має важливе значення для стану природи та людського організму.
Що відомо про наслідки нової потужної магнітної бурі на Землі
Зазначається, що магнітна буря дозволить побачити північні сяйва у районах на півдні планети, де зазвичай їх побачити неможливо.
Підкреслюється, що хмара сонячного випромінювання переміщується зі швидкістю 4 млн км на годину.
У Центрі прогнозування космічної погоди додають, що викликана корональним викидом маси на Сонці магнітна буря сягне категорії G4, трохи недотягнувши до максимальної позначки G5.
Як магнітні бурі впливають на здоров’я
Коли КВМ врізаються в магнітосферу Землі, можуть викликати магнітні бурі. Ці обурення, у свою чергу, можуть вплинути на роботу супутників, GPS та радіосигналів.
Магнітні бурі на нашій планеті не вщухають вже більше тижня. Нинішні обурення позначені як сильні, К-індекс перевищив 8. За прогнозами магнітна буря на Землі затягнеться до 12 жовтня.
Магнітні бурі — це обурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов'язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв'язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.
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