На Сонці відбулися одразу 2 потужні спалахи — які наслідки

Сонячні спалахи – це сильні вибухи, під час яких стаються викиди рентгенівського та ультрафіолетового випромінювання. Увагу вчених привернуло те, що світило нещодавно пережило одразу дві такі події класу X2.5 з інтервалом лише в 7 годин.

Що відбувається на Сонці?

Варто зазначити, що всі сонячні спалахи умовно поділяють на класи від A до X.

За словами науковців, кожний наступний у 10 разів сильніший за свого попередника, а X — найпотужніший.

Астрономи звернули увагу на те, що нові спалахи відбулися в області сонячних плям на західному краю світила.

Що важливо розуміти, перший сягнув свого піку 23 квітня, а другий — 24 квітня.

З заявою з цього приводу виступив фізик Райан Френч. Він підтвердив журналістам, це найсильніші спалахи за останні майже 80 діб.

Вказані вибухи на Сонці вже стати причиною серйозних проблеми з радіозв'язком. Першими під “удари” потрапили регіони Тихого океану та Австралії, а згодом також і Східної Азії.