На Сонці відбулися одразу 2 потужні спалахи — які наслідки
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

На Сонці відбулися одразу 2 потужні спалахи — які наслідки

Сонце
Джерело:  Space.com

Сонячні спалахи – це сильні вибухи, під час яких стаються викиди рентгенівського та ультрафіолетового випромінювання. Увагу вчених привернуло те, що світило нещодавно пережило одразу дві такі події класу X2.5 з інтервалом лише в 7 годин.

Головні тези:

  • На Сонці постійно “перекручуються” магнітні поля. 
  • Коли ж вони “замикаються”, то це призводить до вивільнення великої кількості енергії — це і є сонячний спалах.

Що відбувається на Сонці?

Варто зазначити, що всі сонячні спалахи умовно поділяють на класи від A до X.

За словами науковців, кожний наступний у 10 разів сильніший за свого попередника, а X — найпотужніший.

Астрономи звернули увагу на те, що нові спалахи відбулися в області сонячних плям на західному краю світила.

Що важливо розуміти, перший сягнув свого піку 23 квітня, а другий — 24 квітня.

З заявою з цього приводу виступив фізик Райан Френч. Він підтвердив журналістам, це найсильніші спалахи за останні майже 80 діб.

Вказані вибухи на Сонці вже стати причиною серйозних проблеми з радіозв'язком. Першими під “удари” потрапили регіони Тихого океану та Австралії, а згодом також і Східної Азії.

Перед цим спостерігалася серія спалахів середнього класу і рідкісне явище "симпатичного спалаху" — це феномен в астрофізиці, при якому сонячний спалах в одній активній області провокує майже одночасний спалах в іншій.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?