На Сонці відбулися одразу 2 потужні спалахи — які наслідки

Сонячні спалахи – це сильні вибухи, під час яких стаються викиди рентгенівського та ультрафіолетового випромінювання. Увагу вчених привернуло те, що світило нещодавно пережило одразу дві такі події класу X2.5 з інтервалом лише в 7 годин.
Головні тези:
- На Сонці постійно “перекручуються” магнітні поля.
- Коли ж вони “замикаються”, то це призводить до вивільнення великої кількості енергії — це і є сонячний спалах.
Що відбувається на Сонці?
Варто зазначити, що всі сонячні спалахи умовно поділяють на класи від A до X.
За словами науковців, кожний наступний у 10 разів сильніший за свого попередника, а X — найпотужніший.
Астрономи звернули увагу на те, що нові спалахи відбулися в області сонячних плям на західному краю світила.
Що важливо розуміти, перший сягнув свого піку 23 квітня, а другий — 24 квітня.
З заявою з цього приводу виступив фізик Райан Френч. Він підтвердив журналістам, це найсильніші спалахи за останні майже 80 діб.
Вказані вибухи на Сонці вже стати причиною серйозних проблеми з радіозв'язком. Першими під “удари” потрапили регіони Тихого океану та Австралії, а згодом також і Східної Азії.
