На Солнце произошли сразу 2 мощные вспышки — какие последствия

Солнечные вспышки — это сильные взрывы, во время которых происходят выбросы рентгеновского и ультрафиолетового излучения. Внимание ученых привлекло то, что светило недавно пережило сразу два таких события класса X2.5 с интервалом всего в 7 часов.
Главные тезисы
- На Солнце постоянно "перекручиваются" магнитные поля.
- Когда же они "замыкаются", то это приводит к высвобождению большого количества энергии — это и есть солнечная вспышка.
Что происходит на Солнце?
Следует отметить, что все солнечные вспышки условно делят на классы от A до X.
По словам ученых, каждый следующий в 10 раз сильнее своего предшественника, а X — самый мощный.
Астрономы обратили внимание на то, что новые вспышки произошли в области солнечных пятен на западном краю светила.
Что важно понимать, первый достиг своего пика 23 апреля, а второй — 24 апреля.
С заявлением по этому поводу выступил физик Райан Френч. Он подтвердил журналистам, это это сильнейшие вспышки за последние почти 80 суток.
Указанные взрывы на Солнце уже стали причиной серьезных проблем с радиосвязью. Первыми под "удары" попали регионы Тихого океана и Австралии, а затем и Восточной Азии.
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-