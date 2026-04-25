На Солнце произошли сразу 2 мощные вспышки — какие последствия

Солнечные вспышки — это сильные взрывы, во время которых происходят выбросы рентгеновского и ультрафиолетового излучения. Внимание ученых привлекло то, что светило недавно пережило сразу два таких события класса X2.5 с интервалом всего в 7 часов.

Что происходит на Солнце?

Следует отметить, что все солнечные вспышки условно делят на классы от A до X.

По словам ученых, каждый следующий в 10 раз сильнее своего предшественника, а X — самый мощный.

Астрономы обратили внимание на то, что новые вспышки произошли в области солнечных пятен на западном краю светила.

Что важно понимать, первый достиг своего пика 23 апреля, а второй — 24 апреля.

С заявлением по этому поводу выступил физик Райан Френч. Он подтвердил журналистам, это это сильнейшие вспышки за последние почти 80 суток.

Указанные взрывы на Солнце уже стали причиной серьезных проблем с радиосвязью. Первыми под "удары" попали регионы Тихого океана и Австралии, а затем и Восточной Азии.