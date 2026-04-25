На Солнце произошли сразу 2 мощные вспышки — какие последствия
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Читати українською
Источник:  Space.com

Солнечные вспышки — это сильные взрывы, во время которых происходят выбросы рентгеновского и ультрафиолетового излучения. Внимание ученых привлекло то, что светило недавно пережило сразу два таких события класса X2.5 с интервалом всего в 7 часов.

Главные тезисы

  • На Солнце постоянно "перекручиваются" магнитные поля.
  • Когда же они "замыкаются", то это приводит к высвобождению большого количества энергии — это и есть солнечная вспышка.

Следует отметить, что все солнечные вспышки условно делят на классы от A до X.

По словам ученых, каждый следующий в 10 раз сильнее своего предшественника, а X — самый мощный.

Астрономы обратили внимание на то, что новые вспышки произошли в области солнечных пятен на западном краю светила.

Что важно понимать, первый достиг своего пика 23 апреля, а второй — 24 апреля.

С заявлением по этому поводу выступил физик Райан Френч. Он подтвердил журналистам, это это сильнейшие вспышки за последние почти 80 суток.

Указанные взрывы на Солнце уже стали причиной серьезных проблем с радиосвязью. Первыми под "удары" попали регионы Тихого океана и Австралии, а затем и Восточной Азии.

Перед этим наблюдалась серия вспышек среднего класса и редкое явление "симпатической вспышки" — это феномен в астрофизике, при котором солнечная вспышка в одной активной области провоцирует почти одновременную вспышку в другой.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?