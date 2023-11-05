На Таврійському напрямку ЗСУ за добу знищили 12 одиниць техніки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

На Таврійському напрямку ЗСУ за добу знищили 12 одиниць техніки РФ

Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку
Армія РФ

Протягом 4 листопада українські воїни знищили на Таврійському напрямку 12 одиниць техніки росіян. Також взяли у полон одного з терористів.

Втрати РФ на Таврійському напрямку

Протягом доби підрозділи ракетних військ й артилерії виконали 1039 вогневих завдань. Було знищено 413 росіян, одного з окупантів взяли у полон.

Втрати ворога склали 12 одиниць військової техніки, зокрема:

  • 1 танк;

  • 4 ББМ;

  • 2 артсистеми;

  • 2 автомобіля;

  • 3 склади боєприпасів.

Що відомо про ситуацію на Таврійському напрямку

22 жовтня армія РФ через великі втрати і провали у наступах на Донеччині стягує до зони бойових дій непідготовлені резерви. 

За словами речника Оперативного командування Сил оборони на Таврійському напрямку, Олександра Штупуна, великі втрати змушують командування терористичної російської армії панічно перекидати не підготовлені резерви, перекинуті військові не орієнтуються ані на полі бою, а ні у тамтешній місцевості взагалі.

У зв’язку з величезними втратами під час бойових дій, саме у особовому складі, фіксується прибуття військовослужбовців безпосередньо з Російської Федерації, – підкреслив Штупун.

Він зазначив, що дуже багато випадків, коли ворог взагалі не орієнтується у місцевості.

Тобто вони не обізнані в тому, що тут відбувається, – пояснює Штупун.

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