На Таврическом направлении ВСУ в сутки уничтожили 12 единиц техники РФ

4 ноября украинские воины уничтожили на Таврическом направлении 12 единиц техники россиян. Также взяли в плен одного из террористов.

Потери РФ на Таврическом направлении

За сутки подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1039 огневых задач. Были уничтожены 413 россиян, один из оккупантов был взят в плен.

Потери врага составили 12 единиц военной техники, в том числе:

1 танк;

4 ББМ;

2 артсистемы;

2 автомобиля;

3 склада боеприпасов.

Что известно о ситуации на Таврическом направлении

22 октября армия РФ из-за больших потерь и провалов в наступлениях в Донецкой области взимает в зону боевых действий неподготовленные резервы.

По словам спикера Оперативного командования Сил обороны на Таврическом направлении, Александра Штупуна, большие потери заставляют командование террористической российской армии панически опрокидывать не подготовленные резервы, переброшенные военные не ориентируются ни на поле боя, ни в тамошней местности вообще.

В связи с огромными потерями во время боевых действий именно в личном составе фиксируется прибытие военнослужащих непосредственно из Российской Федерации, – подчеркнул Штупун. Поделиться

Он отметил, что слишком много случаев, когда враг вообще не ориентируется в местности.