На Україну насувається відчутне похолодання
Похолодання в Україні - до чого готуватися
На деякий час тепла весняна погода буде змушена відступити під натиском нової повітряної маси, яка принесе в Україну холод. Про це попереджає синоптикиня Наталка Діденко.

  • Дощі пройдуть у різних куточках країни, однак вони не будуть довготривалими.
  • Вербна неділя обіцяє гарну погоду.

Похолодання в Україні — до чого готуватися

Наступного вівторка-середи в Україну зайде нова повітряна маса — холодна. Температура повітря знизиться поступово до денних +4+9 градусів, а вночі з'являться навіть невеликі "мінуси".

На цьому тлі Діденко закликала українців всіляко насолоджуватися теплою квітневою погодою, поки є така можливість

За її словами, 3-го квітня вдень пригріє до +12+19 градусів.

Однак, що важливо розуміти, прохолодніше буде на заході — подекуди +8+11 градусів.

Дощі пройдуть практично повсюди, місцями, не затяжні. Для юних форзицій те, що треба, — наголосила українська синоптикиня.

Також вказано, що в столиці україни 3-го квітня очікується часом дощ. Температура повітря протягом дня зможе розігнатися до +14+16 градусів.

Вербна неділя обіцяє гарну погоду. Але ще раз! 7-8 квітня в Україні очікується відчутне похолодання! — попередила українців Наталка Діденко.

