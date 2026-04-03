На Україну насувається відчутне похолодання

На деякий час тепла весняна погода буде змушена відступити під натиском нової повітряної маси, яка принесе в Україну холод. Про це попереджає синоптикиня Наталка Діденко.
Головні тези:
- Дощі пройдуть у різних куточках країни, однак вони не будуть довготривалими.
- Вербна неділя обіцяє гарну погоду.
Похолодання в Україні — до чого готуватися
На цьому тлі Діденко закликала українців всіляко насолоджуватися теплою квітневою погодою, поки є така можливість
За її словами, 3-го квітня вдень пригріє до +12+19 градусів.
Однак, що важливо розуміти, прохолодніше буде на заході — подекуди +8+11 градусів.
Також вказано, що в столиці україни 3-го квітня очікується часом дощ. Температура повітря протягом дня зможе розігнатися до +14+16 градусів.
Вербна неділя обіцяє гарну погоду. Але ще раз! 7-8 квітня в Україні очікується відчутне похолодання! — попередила українців Наталка Діденко.
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Цікаве
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-