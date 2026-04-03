На Украину надвигается ощутимое похолодание

На время теплая весенняя погода будет вынуждена отступить под напором новой воздушной массы, которая принесет в Украину холод. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

Похолодание в Украине — к чему готовиться

В следующий вторник-среду в Украину зайдет новая воздушная масса — холодная. Температура воздуха постепенно снизится до дневных +4+9 градусов, а ночью появятся даже небольшие "минусы". Наталья Диденко Украинская синоптик

На этом фоне Диденко призвала украинцев всячески наслаждаться теплой апрельской погодой, пока есть такая возможность.

По ее словам, 3 апреля днем пригреет до +12+19 градусов.

Однако, что важно понимать, прохладнее будет на западе, где-то +8+11 градусов.

Дожди пройдут практически повсюду, местами, не затяжные. Для юных форзиций то, что нужно, — подчеркнула украинская синоптик.

Также указано, что в столице Украины 3-го апреля ожидается дождь. Температура воздуха в течение дня сможет разогнаться до +14+16 градусов.