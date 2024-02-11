На Волині прикордонники збили дрон з 22 кг наркотиків на 13 млн грн — відео
Категорія
Події
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На Волині прикордонники збили дрон з 22 кг наркотиків на 13 млн грн — відео

ДПСУ
Наркотики

Зловмисники на Волині намагалися дроном перемістити два пакунки з 22,5 кг гашишу. Прикордонники збили квадрокоптер і затримали контрабандистів.

Прикордонники затримали контрабандистів наркотиків

Прикордонники повідомляють, що на околиці одного з прикордонних населених пунктів на Ковельщини, вони зі співробітниками СБУ збили коптер з двома пакунками.

Як згодом з'ясувалося, в них знаходилося 22,5 кілограми гашишу.

У трьох осіб, причетних до протиправної діяльності, проведено санкціоновані обшуки: виявлено безпілотники й інші речові докази.

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Правоохоронці вилучили безпілотник і наркотичний засіб, а також три автомобілі, які контрабандисти використовували для здійснення незаконної оборудки.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури трьом волинянам повідомлено про підозру у вчиненому за попередньою змовою незакінченому замаху на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України).

Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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